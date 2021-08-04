Украинская легкоатлетка призналась, что ей стыдно за свою страну

Украинская бегунья Анна Рыжикова раскритиковала систему подготовки спортсменов на родине и призналась, что ей стыдно за свою страну. Слова спортсменки приводит «Обозреватель».

Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии, — рассказала Рыжикова.

Свой результат — пятое место в забеге на 400 метров с барьерами — бегунья также объяснила отсутствием научного подхода в украинской команде по лёгкой атлетике.

Как стало известно ранее, российская прыгунья в высоту, неоднократная чемпионка мира Мария Ласицкене, с трудом пробившаяся в финал соревнований на Олимпиаде в Токио, прокомментировала свои трудности и пожаловалась на жаркую погоду.