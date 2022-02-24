Украинская фигуристка заявила, что пытается экстренно выехать из страны

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Украинская фигуристка Анастасия Шабатова в переписке со своей японской фанаткой в Instagram заявила, что пытается экстренно выехать из Киева из-за введённого военного положения в стране. Ранее Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения на территории Украины с 24 февраля.

Мы сейчас в Киеве, но экстренно пытаемся выехать из страны. Спасибо за переживания, — написала спортсменка.

Анастасия Шабатова является двукратной чемпионкой Украины (2020,2021). Фигуристка родилась в России, но с 2019 года представляет Украину.

Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за введения военного положения в стране, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги. Согласно ранее утверждённому календарю, чемпионат Украины по футболу должен был возобновиться 25 февраля.