Украинец лишился медали Олимпиады из-за попадания по мишени соперника

Украинский спортсмен Сергей Кулиш в финале стрельбы из винтовки из трёх положений с 50 м попал в мишень соседа вместо своей. В результате на Олимпиаде в Токио он занял последнее место, хотя изначально претендовал на место в тройке сильнейших.

После стрельбы с колена на табло он занимал третье место, затем после позиции лежа спустился на четвёртую строчку. Однако в стрельбе стоя его выстрел поразил всех, включая рефери. Спортсмен попал точно в цель, только не в свою. Он выстрелил в мишень хорвата Петара Горсея. Причём, попал в десятку.

Эта ошибка стоило ему возможности побороться за медали. После соревнований украинец объяснил причину провального выстрела расстёгнутой пуговицей.

Такое случается раз на миллион и случилось сейчас, — сказал стрелок.

По словам тренера Александра Каминского, закрытая десятка дала бы ему возможность бороться за медали, если бы он поразил свою мишень. Итоговый результат спортсмена — 402,2.

Первым по итогу соревнований стал китаец Чжан Чанхун — 466,0 — это мировой и олимпийский рекорд. Россиянин Сергей Каминский завоевал серебряную награду с результатом 464,2.