Украинец Артём Прима стал чемпионом Европы по биатлону

https://static.news.ru/photo/a5d2a5b4-62fb-11eb-8d7a-fa163e074e61_660.jpg Артем Прима Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24/Global Look Press

Украинский биатлонист Артём Прима одержал победу в гонке преследования на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша), несмотря на три промаха. Россияне не смогли пробиться в десятку лучших.

Прима показал результат 32.11,3 минуты. Обладателем серебряной медали стал чех Михал Крчмарж, с одним кругом штрафа и отставанием от лидера в 6,6 секунды. Замкнул тройку лучших норвежец Ховард Богетвейт (3 промаха, 12,5 секунды).

Лучший из россиян Семён Сучилов занял 14-е место (4 промаха, +56,9 секунды), а обладатель серебряной медали во вчерашнем спринте Карим Халили отступил на 16-ю позицию (3 промаха, +1.05,1). Никита Поршнев финишировал 18-м (1 промах, +1.11,9).

Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Лариса Куклина финишировала четвёртой на чемпионате Европы в гонке преследования. Победу одержала полька Камила Жук.