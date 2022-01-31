«Украинцы общаются по-русски»: Милонов об ответе украинца на английском

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал изданию «Спорт-Экспресс» ситуацию с украинским фигуристом Иваном Шмуратко. Во время встречи с представителями СМИ перед началом Олимпиады в Пекине спортсмен ответил по-английски на вопрос, заданный на русском языке.

На Украине русский язык является языком общения людей. Больше, чем новояз, который там придуман. Поэтому мы должны принципиально украинским спортсменам задавать вопросы на русском языке, — сказал парламентарий.

Депутат допустил, что фигурист мог не знать русского языка, если всю жизнь прожил в деревне под Львовом и не окончил школу. А российские журналисты, по словам Милонова, имеют полное право не понять его ответ на английском и переспросить ещё раз.

24 января сообщалось, что Министерство спорта и молодёжи Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Соревнования пройдут в период с 4 по 20 февраля.