Повестка новостей в последние месяцы представляет собой грустную картину. Статистика заразившихся и погибших от коронавируса, репортажи из полупустых магазинов, разговоры о надвигающемся экономическом кризисе — в общем, боль. В такой непростой для всех период каждая хорошая новость на вес золота. И такая есть. Настоящее чудо произошло в мире спорта. Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы спустя два года и восемь месяцев. О невероятном возвращении Нури и других спортсменов — в материале NEWS.ru.

8 июля 2017 года. Обычный товарищеский матч между «Аяксом» и «Вернером», который не предвещал ровным счётом ничего. Но ситуация изменилась на 72-й минуте, когда 20-летний хавбек из нидерландской команды оказался на газоне — футболист потерял сознание. Врачи (причём обеих команд) сразу же окружили его, организовали «навес», чтобы огородить спортсмена от солнца, и всячески пытались привести его в чувство, но тщетно. Затем последовала больница, реанимация, Нури ввели в искусственную кому. Однако плохие новости на этом не закончились. Спустя несколько дней стало известно, что врачи диагностировали у полузащитника амстердамской команды необратимые повреждения головного мозга. Вердикт врачей был неутешительным: если футболист и выкарабкается, то уже никогда не сможет вести прежнюю жизнь.

27 марта 2020 года безнадёжный пациент вернулся к жизни. Вот как описывает состояние Абдельхака его старший брат Абдеррахим.

Он не был дома очень долго, мы сейчас о нём позаботимся. Должен сказать, что поскольку он дома, ему гораздо лучше, чем раньше в больнице. Он знает, где он, он вернулся в знакомую среду к своей семье. Он больше не в коме, он очнулся. Он спит, ест, чихает, у него есть отрыжка. Но он не встаёт с кровати, он к ней прикован и всё ещё сильно зависит от нас, — сказал Абдеррахим в эфире голландского телешоу De Wereld Draait Door.

По словам брата футболиста, в хорошие дни бывает общение, например утвердительный ответ бровями или улыбка. Однако ему нелегко это делать. То, что просто для здоровых людей, для него — спорт высших достижений.

Мы разговариваем с ним, как будто он не болен. Мы вовлекаем его в свои разговоры, смотрим с ним футбол. Замечаем, что ему нравится — он часто выражает эмоции, часто улыбается. И это здорово, это заставляет нас по-настоящему ценить улыбку, — заявил Абдеррахим.

Стоит отметить, что ранее футболист уже подавал признаки жизни. Первый эпизод случился спустя полгода, и не без помощи спорта. Отец игрока рассказывал, что его сын улыбнулся, когда врач положил ему футбольный мяч на грудь. А в 2018 году, спустя 13 месяцев, родственники спортсмена сообщили, что их сын вышел из комы.

Остаётся только надеяться на то, что это была последняя кома в его жизни.

Отдых ценою в жизнь

Михаэль Шумахерfiro Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press Михаэль Шумахерfiro Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Пожалуй, самая печально известная история борьбы со смертью принадлежит легендарному гонщику Михаэлю Шумахеру. Немец впал в кому в декабре 2013 года после падения на горнолыжном склоне. Несчастный случай произошёл на курорте Мерибель во французских Альпах, где спортсмен отдыхал со своей семьёй. В итоге отдых на Рождественских каникулах обернулся настоящей трагедией.

При падении со склона гонщик получил сильную травму головы, что привело к повреждению полушарий мозга и кровоизлиянию. В больнице Гренобля спортсмен перенёс две операции, затем из-за сильных повреждений его ввели в искусственную кому.

Долгое время не было вестей о состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1». Молчание, к счастью, прервалось хорошими новостями. В 2014 году менеджер Михаэля Сабина Кем сообщила, что гонщик вышел из комы.

Михаэль покинул госпиталь в Гренобле, чтобы продолжить длинную фазу реабилитации. Он больше не в коме. Его семья хотела бы поблагодарить всех лечащих врачей, медсестёр и физиотерапевтов в Гренобле, равно как и тех, кто оказывал первую помощь на месте инцидента: они проделали блестящую работу в эти первые месяцы. Семья также хочет поблагодарить людей, которые присылали Михаэлю так много добрых пожеланий. Мы уверены, что они тоже ему помогли. Что касается будущего, то мы просим понимания насчёт того, что его дальнейшая реабилитация будет проходить в стороне от глаз общественности, — заявляла Ким.

И действительно, с тех пор немногое известно о состоянии Шумахера. Ну как сказать, в СМИ, конечно, время от времени появляется различная информация из недобросовестных источников. Кто-то говорит о том, что спортсмен с начала болезни похудел на 45 килограммов, кто-то — что он чувствует себя гораздо лучше, а год назад по миру даже прокатилось волной сообщение о том, что Шумахер вышел из комы во второй раз. Поначалу люди из его окружения опровергали всевозможные слухи, но в последнее время даже это делать перестали. И их можно понять. Заботы у них более серьёзные. И врачи, и члены семьи продолжают бороться за жизнь гонщика.

Последний поединок

Ещё одним спортсменом, чья жизнь разделилась на до и после, стал боксёр Магомед Абдулсаламов. В 2013 году состоялся его последний поединок на ринге. Теперь спортсмен сражается только с болезнью. Несомненно, это самый сильный соперник Магомеда за всю жизнь.

События развернулись в Нью-Йорке. После боя с колумбийцем Майком Персом, победил в котором латиноамериканец, россиянин почувствовал себя плохо. Во время схватки он получил несколько ударов по голове, один из которых привёл к образованию тромба в мозге. Однако врачи не придали плохому самочувствию боксёра должного значения. Эта халатность и привела к необратимым последствиям.

Спортсмена госпитализировали только спустя несколько часов после боя. Врачи ввели его в состояние искусственной комы, чтобы избежать повреждения мозга от образования тромба.

Магомед пробыл в коме чуть больше месяца. Возвращение к жизни не было простым. Повреждения, полученные в той роковой встрече, повлияли на двигательную активность, речь и мышление спортсмена.