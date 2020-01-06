Московский баскетбольный клуб ЦСКА в 18-м туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил одному из главных соперников — подмосковному коллективу «Химки» — со счётом 80:96. После первой четверти москвичи вели в счёте с разницей в одно очко — 21:20. Затем подопечным Димитриса Итудиса не удалось удержать инициативу встречи: после второй «Химки» были впереди уже на четыре очка (45:41), а после третьей — на 11 (69:58). Атакующий защитник «красно-синих» Иван Ухов в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, что случилось с «армейцами» и почему команда не смогла справиться с обороной соперника.

— Обидное поражение в главном российском баскетбольном дерби. Как в целом оцените игру? Что сегодня получилось, а чего не хватило?

— Действительно, игра получилась очень сложной. Что не получилось? Мы не могли в нападении забить даже элементарные мячи, даже стопроцентные не шли в сетку. У нас сложился очень плохой день. Я считаю, что мы сыграли крайне плохо в нападении, от этого и не смогли перестроиться в защите.

— Первая четверть закончилась вашей победой. Что случилось дальше? Почему не удалось удержать и увеличить разницу в счёте?

— Поначалу, правда, я считаю, что мы начали очень хорошо матч: сумели реализовать моменты, держать оборону. Мы забили быстрые голы. Нельзя сказать, что кто-то расслабился. Ни в коем случае, наоборот, мы хотели победить, мы рвались вперёд и забивали. Потом у нас просто встало нападение. Наверное, «Химки» нас хорошо разобрали, поэтому многое и не получалось, особенно в открытых бросках. Мы будем работать дальше и стараться больше не допускать таких ошибок в будущем.

— Игра выдалась очень эмоциональной как с точки зрения заработанных фолов, так и с точки зрения впечатлений Димитриса Итудиса. Что говорил наставник команды в перерывах и после встречи?

— Я сейчас не скажу, что тренер говорил. У нас все мысли направлены на самочувствие Данни Хаккетта — что с ним, как он? Он сильно повредил мизинец в контактной игре. Очень неприятный момент. Очень обидно, потому что недавно мы уже потеряли напарника — Яниса Стрелниекса, теперь ещё и Данни. Это очень плохо для нас. Исходя из всего, тренер сказал, что необходимо собраться всем вместе, продолжать работать. Он уверен, что мы сможем стать лучше.

— «Химки» сегодня великолепно отработали в защите. Удивило?

— Да нет, на самом деле. «Химки» всегда показывают, что они очень хороши как в защите, так и в нападении. Поэтому тут нечему удивляться. Просто, наверное, мы не ожидали такого давления, как они оказывали в этом матче. Видимо, мы были к этому недостаточно готовы. Нужно смотреть видео и разбирать все моменты встречи. Тогда всё станет известно, где были провалы.

— Над чем ещё предстоит поработать ЦСКА перед выездом в Мюнхен против «Баварии» в матче Евролиги?

— Нам необходимо наладить взаимопонимание в защите, плюс против «Химок» не очень хорошо складывалось в нападении. Нужно просто действительно разобрать игру, посмотреть свои ошибки и уже отталкиваться от этого, изучить, в какой ситуации мы могли бы сыграть по-другому.