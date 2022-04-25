Ударившийся головой об лёд фигурист Семененко вернулся из больницы домой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские фигуристы будут принимать участие в чемпионате Армении по фигурному катанию, который пройдёт в Ереване с 27 по 28 мая. Соревнования являются открытыми. Об этом сообщает портал Metaratings.ru.

Российские фигуристы будут принимать участие в чемпионате Армении по фигурному катанию, который пройдёт в Ереване с 27 по 28 мая. Соревнования являются открытыми. Об этом сообщает портал Metaratings.ru. Информацию подтвердил...