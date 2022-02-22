«Удар по одному атлету пришёлся по всем»: Захарова о ситуации с Валиевой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский спортсменов постоянно пытаются лишить чего-то или отстранить от каких-либо соревнований. Это делается с целью рассорить всех, однако у наших атлетов всегда получается отстоять свои права. Своими мыслями Захарова поделилась во время торжественной церемонии чествования российских олимпийцев.

Нас периодически пытаются каким-то образом отстранить или лишить чего-то, но у нас каждый раз получается отстоять свои права, — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ привела в пример ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которую на Олимпийских играх в Пекине обвинили в употреблении допинга.

Этот удар, который наносили по одному спортсмену, он пришёлся по всем. Ведь задача, по большому счёту, заключается в том, чтобы нас всех перессорить, нас всех стравить друг с другом, сказать, что мы никто, что мы ничего не можем. Но не получается у них каждый раз, — добавила она.

На Олимпийских играх — 2022 Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла.