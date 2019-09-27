https://static.news.ru/photo/f4e9f55a-e212-11e9-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Сент-Кантен-ан-Ивелин Фото: VVVCFFrance/Wikimedia Commons

Международный союз велосипедистов (UCI) обнародовал список мест проведения чемпионатов мира по велоспорту на 2022–2024 годы. Соревнования на треке первым примет французский Сент-Кантен-ан-Ивелин, а следом — датский Баллерупе.

ЧМ по BMX 2022-го и 2024 года пройдут в Нате во Франции и Рок-Хилле в США. Юниорские состязания 2022 года на треке пройдут в швейцарском Эгле, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что женская сборная России по велоспорту на шоссе не смогла завоевать дополнительную олимпийскую квоту на Игры-2020 в Токио в гонке с раздельного старта. Россиянка Анастасия Чурсина на проходящем в британском Йоркшире чемпионате мира показала 19-е время в «разделке», а её соотечественница Мария Новолодская — 44-е.