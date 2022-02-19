Ученики Тутберидзе выдали прокат жизни, но золото всё равно отдали китайцам

Вот и завершились соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Последний комплект медалей в этой дисциплине разыграли пары. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали без преувеличения прокат жизни, но обойти китайцев всё равно не смогли. Вэньцзин Суй и Хань Цун — олимпийские чемпионы в парных соревнованиях. У России — серебро и бронза. Подводим итоги турнира.

После короткой программы вперёд вырвались Вэньцзин Суй и Хань Цун. Однако их отрыв от ближайших преследователей — Евгении Тарасовой и Владимира Морозова был минимальным — всего лишь 16 сотых балла. Поэтому развязка в произвольной программе обещала быть интригующей. Так оно и произошло.

Бойкова и Козловский не смогли откатать чисто

Первыми на лёд из россиян с произвольной программой вышли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. К сожалению, подопечным Тамары Москвиной не удалось откатать чисто короткий номер. После первого соревновательного дня они остановились на четвёртом месте. Для борьбы за медали необходимо было показывать максимум в произвольной. Но и на этот раз ребятам собраться не удалось.

Начали прокат Саша и Дима очень уверенно. Исполнили чисто тройной сальхов, каскад из тулупов и тройной флип после выброса. Однако на риттбергере (с выброса) Александра не удержала равновесие и коснулась рукой льда. Досаднейшая ошибка сказалась на баллах. В итоге они набрали 141,91 за произвольную (220,50 по сумме). Ребят такая оценка не совсем устроила — они рассчитывали на большее.

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в произвольной программе парного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Мишина и Галлямов откатали чисто, но без эмоций

Далее на льду появились Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Подопечные Москвиной уже успели отлиться на этой Олимпиаде. Они выиграли командный турнир, выдав два почти идеальных прокатов.

Конечно, перед личным турниром были небольшие опасения относительно того, успеют ли восстановиться фигуристы, откатавшие две программы в команднике. Но у ребят было 10 дней на подготовку к личному турниру. Фактор усталости не должен был сказаться.

Ребята действительно подошли в хорошей форме к личному турниру. И если в короткой программе ещё были какие-то мелкие неточности, то произвольная была откатана в техническом смысле безошибочно. Начиная от фирменного каскада сальхов-ойлер-сальхов и заканчивая последней поддержкой — всё было сделано на уровне.

Но в эмоциональном плане ребята, конечно, не додали. Уж слишком сильно они были сконцентрированы на чистоте исполнения.В итоге судьи оценили их прокат на 154,95 баллов (237,71 по сумме). Это гарантированная медаль.

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Анастасия Мишина и Александр Галлямов, завоевавшие бронзовые медали в парном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, церемония награждения Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press

«Рыжики» выдали максимум

Пожалуй, главную сенсацию в парных соревнованиях выдали подопечные Этери Тутберидзе (и Максима Транькова) Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И прежде чем обратиться к выступлениям ребят, начнём с небольшой предыстории.

За четырёхлетний цикл какие только трудности не пережила пара Тарасова/Морозов. От них отказывались тренеры, они оставались элементарно без льда для тренировок и без какой-либо поддержки. Пред стартом олимпийского сезона брошенные всеми «рыжики» попросились в группу Тутберидзе. Она протянула им руку помощи: дала лёд, обеспечила специалистами (с ребятами также продолжал заниматься Максим Траньков), но от этого их результаты сразу в гору не пошли. Наоборот, Тарасова/Морозов как закрепили за собой звание одной из самых нестабильных пар, так продолжали этому званию соответствовать. За весь олимпийских сезон они не откатались чисто ни на одном турнире.

Однако к Олимпиаде ребят наконец собрались и вопреки всем ожиданиям (на них не ставил ровным счётом никто) выдали два безупречных проката. Как в короткой, так в произвольной они были просто блистательны. В техническом, в хореографическом, в эмоциональном плане — это были два Олимпийских проката. После произвольного номера Вова и Женя не могли сдержать слёзы — они прекрасно понимали, каких усилий им стояли эти прокаты.

По итогу произвольной программы ребята показали результат — 155,00 за произвольную и 239,25 по сумме. Им чуть-чуть не хватило до мирового рекорда!

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают в произвольной программе парного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Всё решили сотые баллы

Впрочем, даже с таким прокатом жизни Женя и Вова не смогли обойти прославленных китайцев. Хоть выступление Вэньцзин Суй и Хань Цун не было идеально чистым (партнёрша недокрутила сальхов), но они добрали оценки за счёт сложнейших элементов. Например, в начале проката очень удачно исполнили четвертную подкрутку — этот сложнейший элемент, кроме них, не делает никто. Ну и эмоциональном плане китайцы выдали абсолютный максимум. Они катали программу как в последний раз. Уже после финального аккорда музыки было понятно, что они, скоре всего опередят Женю с Вовой. Так оно и произошло. Вэньцзин Суй и Хань Цун получили на 0,63 балла больше, чем наши ребята.

Сборная Росси увозит серебро и бонзу в парных соревнованиях Олимпийских игр в Пекине, и это очень хороший результат.