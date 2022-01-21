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Ученица Тутберидзе стала двукратной чемпионкой страны среди юниоров

18:48, 21 января 2022
Ученица Тутберидзе стала двукратной чемпионкой страны среди юниоров Софья Акатьева Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Российская фигуристка Софья Акатьева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла первенство России среди юниоров. По сумме двух программ фигуристка набрала 237,09 балла. Турнир проходит в Саранске.

На втором месте расположилась Софья Самоделкина из ЦСКА. Её суммарный результат составил 213,73 балла. Бронза турнира досталась ученице Евгения Плющенко Софье Муравьёвой. Она набрала за обе программы 211,62 балла.

Первенство России среди юниоров проходило в Саранске.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла чемпионат Европы. По сумме двух программ фигуристка набрала 259,06 балла. Турнир проходит в Таллине.

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