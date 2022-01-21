Ученица Тутберидзе стала двукратной чемпионкой страны среди юниоров

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Согласно критериям отбора, утверждённым Союзом биатлонистов России (СБР), тренеры национальной команды должны были определить состав на Олимпиаду-2022 по итогам выступлений на первом — седьмом этапах Кубка мира. Критерии отбора опубликованы на сайте СБР.

Таким образом, состав должны были сформировать по итогам седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия), а не после шестого этапа в Рупольдинге (Германия), как это было сделано. Антон Бабиков вошёл...