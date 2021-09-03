Ученица Плющенко победила на этапе юниорского Гран-при в Кошице

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Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в группе Евгения Плющенко, победила на этапе юниорского Гран-при в Кошице.

По итогам короткой и произвольной программы фигуристка набрала 216,92 балла. Второе место заняла друга ученица двукратного олимпийского чемпиона Софья Муравьёва. В её активе 208,25 балла. Аделия Петросян, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, остановилась на третьей строчке (201,21).

Следующий юниорский этап Гран-при пройдёт с 15 по 18 сентября в России.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о злости по отношению к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.