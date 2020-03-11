Турнир претендентов Международной федерации шахмат (ФИДЕ), который стартует в Екатеринбурге 16 марта, пройдёт без зрителей.
В связи с усиленными мерами безопасности, зрители не допускаются в игровой зал, однако они могут находиться в зоне активностей, — говорится в сообщении пресс-службы Федерации шахмат России (ФШР).
Отмечается, что на турнире будут приняты все возможные и актуальные меры безопасности, включая создание пункта проверки с компетентной медсестрой, где игроки будут проверены на наличие симптомов заболевания COVID-19.
Организаторы будут учитывать личные обстоятельства участников, состояние их здоровья, а также оказывать им персональное внимание, — подчёркивается в сообщении.
Победитель турнира претендентов получит право сразиться в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном (Норвегия).
В турнире примут участие Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба — Китай), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко (все — Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим-Вашье-Лаграв (Франция), заменивший выбывшего из турнира Теймура Раджабова (Азербайджан). Гроссмейстеры сыграют два круга по круговой системе (14 туров).
Ранее азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия в турнире претендентов из-за угрозы распространения коронавируса, писалNEWS.ru.
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