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Турнир претендентов Международной федерации шахмат (ФИДЕ), который стартует в Екатеринбурге 16 марта, пройдёт без зрителей.

В связи с усиленными мерами безопасности, зрители не допускаются в игровой зал, однако они могут находиться в зоне активностей, — говорится в сообщении пресс-службы Федерации шахмат России (ФШР).

Отмечается, что на турнире будут приняты все возможные и актуальные меры безопасности, включая создание пункта проверки с компетентной медсестрой, где игроки будут проверены на наличие симптомов заболевания COVID-19.

Организаторы будут учитывать личные обстоятельства участников, состояние их здоровья, а также оказывать им персональное внимание, — подчёркивается в сообщении.

Победитель турнира претендентов получит право сразиться в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном (Норвегия).

В турнире примут участие Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба — Китай), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко (все — Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим-Вашье-Лаграв (Франция), заменивший выбывшего из турнира Теймура Раджабова (Азербайджан). Гроссмейстеры сыграют два круга по круговой системе (14 туров).

Ранее азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия в турнире претендентов из-за угрозы распространения коронавируса, писалNEWS.ru.