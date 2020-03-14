https://static.news.ru/photo/5b43697c-6629-11ea-a1ee-fa163e074e61_660.jpg Майкл Джордан с отцом Фото: theofficialmichaeljordan/instagram.com

44-летний Ларри Демери, отбывающий пожизненное заключение в США, вскоре может выйти на свободу по правилу условно-досрочного освобождения. Демери является одним из двух человек, осуждённых за убийство отца бывшего баскетболиста Майкла Джордана.

Как сообщает TMZ Sports, возможность УДО для Демери в настоящий момент активно рассматривается уполномоченными органами. Пока неизвестно, когда именно мужчина сможет выйти на свободу. Также не сообщается, есть ли возможность выйти по УДО для другого убийцы — Дэниэла Андре Грина.

Грин и Демери в 1993-м застрелили спящего в автомобиле Джеймса Джордана, а затем сбросили тело c моста. Позже суд признал их виновными в убийстве с целью грабежа и назначил им пожизненный срок.

Майкл Джордан считается одним из лучших баскетболистов за всю историю этого вида спорта. Он является шестикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.

Как сообщал NEWS.ru, 26 января при крушении личного вертолёта погибла другая легенда НБА — Коби Брайант.