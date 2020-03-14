44-летний Ларри Демери, отбывающий пожизненное заключение в США, вскоре может выйти на свободу по правилу условно-досрочного освобождения. Демери является одним из двух человек, осуждённых за убийство отца бывшего баскетболиста Майкла Джордана.
Как
Грин и Демери в 1993-м застрелили спящего в автомобиле Джеймса Джордана, а затем сбросили тело c моста. Позже суд признал их виновными в убийстве с целью грабежа и назначил им пожизненный срок.
Майкл Джордан считается одним из лучших баскетболистов за всю историю этого вида спорта. Он является шестикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.
Как сообщал NEWS.ru, 26 января при крушении личного вертолёта погибла другая легенда НБА — Коби Брайант.
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