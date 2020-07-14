Церемония вручения премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards прошла несколько дней назад, но итоги этого мероприятия до сих пор активно обсуждаются в Сети. И это несмотря на то, что награды распределились довольно ожидаемым образом (с нашим мнением может поспорить Евгений Плющенко. — NEWS.ru). Единственной номинацией, которая таила в себе хоть каплю интриги, была связана с самым ценным фигуристом. Члены жюри в итоге отдали предпочтение Юдзуру Ханю, хоть он и провёл далеко не лучший сезон в своей карьере. Может, в таком случае олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая вообще не была включена в список претендентов ни в одной номинации, могла побороться за это звание? Чем, собственно, Алина хуже? Золотой шлем есть, звание действующей олимпийской чемпионки — есть, мировые рекорды — тоже. NEWS.ru выясняет, были ли у фигуристки хоть какие-то шансы в противостоянии с Юдзуру Ханю.

Изначально организаторы мероприятия заявляли, что главными критериями при отборе победителя будут результаты сезона-2019/20, но сама формулировка «самый ценный фигурист» допускала возможность отклонения от заявленных правил, что, собственно, в итоге и произошло. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру обыграл в этой номинации американца Нэтана Чена и французскую пару Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Несомненно, по показателям за прошедший неполноценный сезон пальма первенства должна была достаться двукратному чемпиону мира Чену. Он в очной сватке одолел Ханю в финале Гран-при 2019 года, побив при этом мировой рекорд и обойдя вечного соперника на 44 балла. Но этого оказалось недостаточно. Члены жюри сделали акцент на общий вклад спортсмена в вид спорта. И в этом отношении, действительно, тяжело найти равных Юдзуру.

Мало кто поспорит с тем, что японский спортсмен является настоящим феноменом в фигурном катании. На его счету два олимпийских золота (2014, 2018), два золота чемпионата мира (2014, 2017), четыре победы в финалах Гран-при (с 2014 по 2017 годы), четыре победы на национальных первенствах (с 2012 по 2015 годы) и множество медалей серебряной и бронзовой пробы. Он является первым фигуристом, который установил рекордные показатели в короткой, произвольной программах, а также по сумме программ. До сих пор мировой рекорд Юдзуру Ханю в короткой программе никому не покорился.

Если говорить о его достижениях этого года, то он не был совсем провальным. Японскому гению впервые в своей карьере удалось стать чемпионом четырёх континентов. Это был единственный турнир, который никак не мог покориться спортсмену. Благодаря этой победе японец стал обладателем золотого шлема. Также в этом сезоне на тренировке в финале Гран-при фигурист попытался исполнить четверной аксель. Да, попытка не увенчалась успехом, но есть ощущение, что в ближайшем будущем мы увидим и этот прыжок в исполнении Юдзуру.

Но прыжки и награды — это не единственное, чем может похвастаться фигурист. Вряд ли найдётся второй такой спортсмен, у которого есть такая же преданная и массовая группа поддержки, как Юдзуру (есть у нас ещё один вариант, но о нём расскажем позже). Он является не только достоянием своей страны, но и за пределами Японии имеет большую армию болельщиков. Японца чуть ли не на каждом старте сопровождает толпа фанатов, которая уже по традиции заваливают арены плюшевыми Винни-Пухами после каждого выступления фигуриста. Благодаря Юдзуру многие не только окрыли для себя этот вид спорта, но и влюбились в него.

По этой причине очевидна логика членов жюри, которые присвоили японцу звание «самый ценный фигурист». Другой вопрос — почему в этой номинации в таком случае не оказалось Алины Загитовой. Российская фигуристка вполне могла составить конкуренцию Юдзуру. Это отмечает в том числе и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Так как Алина Загитова является действующей олимпийской чемпионкой, естественно, она должна была попасть в эту номинацию, — передаёт слова Плющенко РИА Новости.

Алина Загитова Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийское золото, о котором говорит известный фигурист, не единственное, чем славится Загитова. Она является единственной в России и второй в мире (после Ким Ён А) фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. Ей также неоднократно покорялись мировые рекорды. Она набирала рекордное количество очков как по старой, так и по новой системе судейства (старая система судейства существовала до 2018 года — NEWS.ru). Да, у неё не так много наград, как у Юдзуру, но армия болельщиков не менее многочисленная, чем у достояния Японии. Её любят и поддерживают фанаты по всему миру. И уровень поддержки зачастую настолько велик, что стоит произойти какой-то резонансной истории, в которой хоть как-то задеваются права спортсменки (как в случае с Ice Skating Awards), болельщики тут же яростно вступаются за свою любимицу.

Конечно, неправильно будет говорить, что популяризация фигурного катания в России связана исключительно с именем Загитовой. На этот процесс повлияло огромное количество людей. Однако россиянка занимает в этом списке далеко не последнее место.

И вот мы подошли к главному вопросу: позволили бы Загитовой все её достижения обойти Юдзуру Ханю в номинации «самый ценный фигурист»? Вряд ли. И дело здесь не в том, что спортсменка снялась с половины неполного сезона, нет (чемпионат мира был отменён из-за пандемии коронавируса — NEWS.ru). Как мы уже выяснили, результаты прошедшего сезона в данной номинации имели не самое важное значение. Японский фигурист объективно сделал для этого вида спорта больше, чем кто-либо другой, поэтому премия и ушла к нему.

Возможно, уже в следующем году награда достанется Загитовой. Но для этого нужно будет как минимум вернуться в большой спорт.