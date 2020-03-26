https://static.news.ru/photo/90ed5672-6e8b-11ea-bdb2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Даниленко Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат у российских фехтовальщиков Дмитрия Даниленко и Дарьи Мартынюк.

Саблист Даниленко и шпажистка Мартынюк, проживающие вместе, сдали тест 25 марта.

Сегодня (25 марта. — NEWS.ru) мы получили результаты теста, они отрицательные, — сообщил Мартынюк ТАСС.

Даниленко вернулся из Европы, где выступал на этапе Кубка мира в Люксембурге. Последним соревнованием Мартынюк был Гран-при в Венгрии.

Ранее они почувствовали недомогание, у них поднялась температура и начался сухой кашель (первые признаки коронавируса), писал NEWS.ru.