Тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат у российских фехтовальщиков Дмитрия Даниленко и Дарьи Мартынюк.
Саблист Даниленко и шпажистка Мартынюк, проживающие вместе, сдали тест 25 марта.
Сегодня (25 марта. — NEWS.ru) мы получили результаты теста, они отрицательные, —
сообщилМартынюк ТАСС.
Даниленко вернулся из Европы, где выступал на этапе Кубка мира в Люксембурге. Последним соревнованием Мартынюк был Гран-при в Венгрии.
Ранее они почувствовали недомогание, у них поднялась температура и начался сухой кашель (первые признаки коронавируса), писал NEWS.ru.
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