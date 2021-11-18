У прибывшего в Пекин для подготовки к Олимпиаде атлета выявлен коронавирус

Организаторы зимних Олимпийских игр 2022 года сообщили о выявленном случае заражения коронавирусом среди иностранных спортсменов, прибывших в Пекин для подготовки к соревнованиям. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Baijin Daily, атлет выступает в соревнованиях по санному спорту.

Китайское издание ссылается на главу отдела пропаганду парткома Олимпийского комитета Игр в Пекине Чжао Вэйдуна. Отмечается, что это не первый случай заражения COVID-19 среди спортсменов, прибывших в Пекин для подготовки к зимним Играм 2022 года. При этом имя и национальность атлета не уточняются.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Будут проводиться соревнования в 15 дисциплинах. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем на Олимпийских зимних играх 2018-го в Пхёнчхане.

Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что в стране ведётся работа для получения возможности провести зимнюю Олимпиаду. В интервью изданию «Главком» он отметил, что это позволит государству увеличить число претендентов на медали Игр.