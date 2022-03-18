«У Саши много своего мнения»: тренер Михайлов о работе с Трусовой

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов рассказал о работе с серебряным призёром Олимпиады-2022 Александрой Трусовой. По его словам, у фигуристки было много своего мнения, из-за чего усложнялся рабочий процесс. В то же время благодаря несгибаемому характеру Трусова смогла осуществить главную мечту и исполнила пять четверных прыжков на Играх, приводит «Матч ТВ» слова наставника.

У Саши своего мнения действительно было много. Не буду вдаваться в подробности, но всё же. Она знает, чего хочет, а мы просто видели ситуацию немного иначе, вот и всё, — сказал Михайлов.

Из положительных черт фигуристки тренер отметил её привычку идти во всём до конца.

Какой год она уже идёт на свои пять четверных? На Олимпиаде всё-таки смогла сделать их, и я очень рад, что у неё получилось. Многие на её месте включили бы голову. Но она же не сдалась, — добавил он.

В сезоне-2020/21 Трусова тренировалась в академии Евгения Плющенко. Затем она вернулась к Этери Тутберидзе. На Олимпиаде в Пекине Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.

Ранее Трусова заявила, что её отговаривали от исполнения пяти четверных на Олимпиаде в Пекине. Что касается короткой программы, то ей никто не препятствовал в исполнении тройного акселя.