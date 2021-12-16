«У него болезнь Паркинсона»: Тихонов ответил Губерниеву на оскорбления
Олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал Губерниева дураком и болваном
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:38, 16 декабря 2021
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр ТихоновФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал комментатора Дмитрия Губерниева дураком и болваном. По его мнению, у телеведущего развивается болезнь Паркинсона, сообщает Sport24.
Дурак дураком. Болван. У меня такое впечатление, что у него болезнь Паркинсона развивается все больше. Посмотрите на его эфиры. Трясет головой и несет на всю страну всякий бред из серии месячных и кто, где, когда, с кем. Позорище, — сказал Тихонов.
По его словам, комментатор уничтожает историю российского биатлона.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал Александра Тихонова фуфлом и жалкой личностью. Он отметил, что четырёхкратный олимпийский чемпион потерял человеческий облик.
Тихонов заявлял, что дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине властями США пойдёт на пользу другим странам. По его мнению, Америка — это «раковая опухоль Земли», от неё много крови и бед. Без американцев на Играх должно быть спокойнее, добавил он.