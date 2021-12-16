«У него болезнь Паркинсона»: Тихонов ответил Губерниеву на оскорбления

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Игрок национальной команды Ирана по гандболу Шагайег Бапири исчезла из расположения сборной во время проведения чемпионата мира в Испании. Как сообщает Sport.tv2.dk, спортсменка скрылась в неизвестном направлении и была признана бесследно пропавшей.

Отмечается, что последний раз Бапири выходила на площадку в матче с командой Камеруна, в котором отыграла 7 минут 25 секунд. На чемпионате мира спортсменка выступала под 13-м номером. В общем...