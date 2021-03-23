У меня глаза расширились: Тарасовой и Морозову поставили не ту музыку на ЧМ

https://static.news.ru/photo/710dd93a-8bc7-11eb-902f-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/tarasova.morozov

Российской паре Евгения Тарасова — Владимир Морозов поставили прошлогоднюю музыку во время тренировки перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает сайт ФФККР.

Пока никаких казусов не было, за исключением одного. На тренировке мы катали первыми в разминке: встаем в начальную позу нашей произвольной программы, и в этот момент нам включают прошлогоднюю музыку. У меня глаза расширились, я поворачиваюсь на тренеров, они тоже стоят и не понимают. Мы быстро постарались решить, в итоге музыка играла с телефона, — сказал Морозов.

Это — не первый скандальный момент чемпионата мира, который ещё не начался. 22 марта среди участников турнира был выявлен положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru. Выяснилось, что тест принадлежит белорусской фигуристке Виктории Сафоновой. 17-летняя спортсменка не примет участия в чемпионате мира. Она и все, кто контактировал с ней, находятся на изоляции.

Чемпионат мира пройдëт в Стокгольме (Швеция) с 24 по 28 марта.