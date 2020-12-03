У фигуриста из группы Мишина выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/76b7db74-3564-11eb-b957-fa163e074e61_660.jpg Глеб Лутфуллин Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Коронавирус обнаружен у фигуриста Глеба Лутфуллина, заявил тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

Также некоторое время назад стало известно, что положительный результат теста на COVID-19 получила фигуристка Елизавета Туктамышева.

Коронавирусом у нас заболели Лиза Туктамышева и Глеб Лутфуллин. Смогут ли они принять участие в чемпионате России — ответить не могу, — отметил Мишин, слова которого приводит издание «Спорт День за Днём».

Наставник также заверил, что его здоровье «безупречно». Что касается остальных спортсменов — у них COVID-19 при тестировании выявлен не был.

Стоит отметить, что с 5-го этапа Кубка России по фигурному катанию снялись Анастасия Гулякова и Михаил Коляда. Фигуристы не стали называть причину своего решения. Известно, что они тоже тренируются под руководством Мишина.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом и не сможет принять участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где соперником «железнодорожников» будет «Ред Булл Зальцбург».

К игре в ЛЧ готовятся 22 футболиста «Локомотива». Заболевших, кроме Крыховяка, в команде нет.