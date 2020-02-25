Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не понимает, почему Кристина Резцова, которая вошла в состав национальной команды на чемпионат мира в Италии, не была готова к выступлениям.
На каждую гонку мы рассматривали Кристину Резцову. Я спрашивал, почему её не ставили, мне отвечали, что она не готова выступать. Тогда зачем вы её здесь держите, если она не готова? Это вопросы к Норицыну, — цитирует Драчёва «Матч ТВ».
Он отметил, что к тренерскому штабу сборной также есть вопросы по функциональной подготовке спортсменок.
Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды для выступления на чемпионате Европы, в который вошла Кристина Резцова.
NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс чемпионат Европы — 2020 из Эстонии в Белоруссию из-за плохой погоды. Турнир пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечит максимально комфортные условия для проведения турнира.
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