https://static.news.ru/photo/0c976020-57bb-11ea-8396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не понимает, почему Кристина Резцова, которая вошла в состав национальной команды на чемпионат мира в Италии, не была готова к выступлениям.

На каждую гонку мы рассматривали Кристину Резцову. Я спрашивал, почему её не ставили, мне отвечали, что она не готова выступать. Тогда зачем вы её здесь держите, если она не готова? Это вопросы к Норицыну, — цитирует Драчёва «Матч ТВ».

Он отметил, что к тренерскому штабу сборной также есть вопросы по функциональной подготовке спортсменок.

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды для выступления на чемпионате Европы, в который вошла Кристина Резцова.

NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс чемпионат Европы — 2020 из Эстонии в Белоруссию из-за плохой погоды. Турнир пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечит максимально комфортные условия для проведения турнира.