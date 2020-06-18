У Балахничёва нет денег на апелляцию в связи с обвинениями прокуратуры

https://static.news.ru/photo/e8d2b9e8-b14a-11ea-b62d-fa163e074e61_660.jpg Валентин Балахничёв Фото: АГН «Москва»

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв заявил, что в течение последних нескольких лет никаких звонков и документов от различных прокуратур не поступало. Тем более ничего не знает о требовании французской прокуратуры лишить его на четыре года свободы по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

Обвинять меня в коррупции нельзя, потому что нет никаких свидетельств со стороны суда и прокуратуры. Чтобы я получал от кого-то какие-то взятки? Это невозможно. Где заявление обвиняемого? Нет ничего, чтобы могло привести к этому, — сказал Балахничёв корреспонденту NEWS.ru.

Более того, он отметил, что прокуратура ссылается на заявление легкотлетки Лилии Шобуховой и ее мужа Игоря.

Следственный комитет провёл очную ставку с этими двумя деятелями, где они сообщили, что не встречались со мной, что я не просил и не предлагал взяток, и никакого отношения к этому делу не имею. То же самое было ещё несколько лет тому назад французской прокуратуре, где я был допрошен как свидетель с пяти до девяти утра. Я ответил на все вопросы, которые их интересовали, — добавил он.

По словам Балахничёва, суд проходил с очень серьёзными процедурами нарушения, главное из которых — отсутствие в участии процесса одного из главных обвиняемых.

Суд-то назывался, как коррупция в IAAF. Я к этому не имею никакого отношения. Штрафы, которое выдвигает французская прокуратура превышает штрафы, которые выдвигают против главного обвиняемого. Это полный парадокс, — утверждает он.

Он отметил, что российские следственные органы провели необходимые действия, где было допрошено около 500 человек по вопросу коррупции. В итоге на мой запрос был получен ответ, что исходя из тех документов, которые они получают, в его действияхнет состава преступления.

Я должен подавать апелляцию, но вопрос упирается в деньги. Это дорого стоит. Я уже делал обращение в прокуратуру Монако, когда был без всякого повода арестован мой счёт, два суда состоялось, но монакские судьи боятся французскую прокуратуру, и дали прямой отказ. Тогда я говорил, что арест моих средств беспочвенный, то в данной ситуации могу говорить о более серьёзном нарушении — о нарушении процедуры, не приглашают, судят без ведома. Я думаю, что политика и защита собственных интересов является их главным стимулом. Можете представить, чтобы суд возразил французской прокуратуре? Это как-то некрасиво, — заключил он.

Ранее Балахничёв назвал необоснованным штраф, который Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) назначила российской стороне, писал NEWS.ru.