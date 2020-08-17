Тюрьма и наркотики: кем является конкурент Кириленко на пост главы РФБ

Выборы президента Российской федерации баскетбола (РФБ), которые состоятся в четверг, 20 августа, впервые с 2013 года не будут безальтернативными. У действующего главы Андрея Кириленко появился соперник — скандальный экс-тренер команд «Спартак-Приморье» и «Восток-65» Эдуард Сандлер. NEWS.ru рассказывает, что это за фигура, и стоит ли руководителю организации переживать за сохранение своего места.

Сомнительное прошлое

Кандидатура Сандлера вызывает некоторые сомнения. Но начнём сначала. На пост главы организации его выдвинула Федерация баскетбола Красноярского края. Последние шесть сезонов он возглавлял три дальневосточных клуба мужской Суперлиги-1 — «Спартак-Приморье», «Сахалин» и «Восток-65». Со всеми командами он достигал высоких результатов, а с «Сахалином» и вовсе стал чемпионом в сезоне 2015/16, но покидал клубы специалист с большими скандалами. Со «Спартаком» дело дошло даже до суда. В июле 2016 года районный суд Владивостока вынес решение приговорить Сандлера к двум годам лишения свободы за мошенничество — его обвиняли в хищении у клуба около шести миллионов рублей, а также в подделке документов за 2013-14 годы. В итоге он, конечно, был освобождён условно-досрочно в октябре 2017 года и приступил к работе в «Востоке-65». Всё было хорошо, пока в ноябре 2019-го болельщики не стали жертвами долгов баскетбольного клуба. Руководство коллектива объявило о том, что не может предоставить все бонусы, предусмотренные для держателей абонементов категории Black (посещение игр + полный доступ к услугам Спортивного комплекса «Олимп»). Договоров и соглашений на подобные услуги «Олимп» и «Восток-65» не подписывали, денег компания не получала. Поскольку разъяснений клуб длительное время не давал, то руководство спорткомплекса приняло решение аннулировать действие карт категории Black в фитнес-центре и сквош-зале. Тогда к Сандлеру возникли первые вопросы. А уже через месяц, в декабре, автомобиль 38-летнего тренера остановили правоохранительные органы. Изначально сотрудники ГИБДД не собирались осматривать машину, но поводом послужила несвязная речь водителя.

При проверке документов водитель вёл себя взволнованно, на вопросы сотрудников полиции отвечал невнятно, поэтому было принято решение провести досмотр транспортного средства, — приводил слова пресс-службы регионального управления МВД «Р-Спорт».

В результате полицейские обнаружили под передним сиденьем пол-литровую бутылку из-под воды, в которой, по мнению следствия, находилось наркотическое вещество растительного происхождения коричневого цвета.

Тут же Сандлер на своей странице в Telegram заявил о подбросе и обвинил во всем рыбопромышленника Олега Кана, который вложил свои финансы в развитие сахалинского клуба. Он также объяснил, что машина не является его собственностью — она принадлежит клубу, а ключи от транспортного средства есть не только у него. Да и анализы не показали содержания запрещённых веществ в организме тренера.

На этом приключения Сандлера не закончились. «Восток-65» принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом, после чего тренер объявил информационную войну — с командой он общался в основном через СМИ и свой канал

Конечно, кажется, что оглядываться назад глупо. И ошибки точно случаются с каждым, но и не замечать этого нельзя. Тем более, когда дело касается претендента на будущее правление федерацией.

Эдуард Сандлер instagram.com/sandleredik

Скандал перед выборами

Главная предвыборная идея нового кандидата — РФБ должен возглавлять ни Кириленко, ни он сам. По его словам, организацией должен управлять финансово успешный человек, за плечами которого есть политическая сила. И такого человека он намерен найти за год, а сам стать вице-президентом по развитию.

Видимо, такая позиция не подходит РФБ. Опять же, на своей странице в Telegram Сандлер рассказал о давлении федерации на регионы. По его словам, в организации поступают звонки из РФБ с «настоятельными» просьбами голосовать именно за действующего главу.

Звонят ребята с регионов. Эдуард, мы тут звоним своему президенту Федерации, спрашиваем чо когда там конференция, кто от нас голосует, за кого? Он нам, идите в баню я в отпуске в Сочи, никакой конференции не будет, голосовать не будем, они там в РФБ все уже РЕШИЛИ, им наши голоса не нужны у них уже достаточно, мы пропустим эти выборы. Что делать Эдуард? А я не знаю, что делать... — написал Сандлер (орфография и пунктуация автора сохранены. — NEWS.ru).

Во время подготовки материала NEWS.ru не нашёл доказательств заявлению 38-летнего кандидата.

Кириленко может спать спокойно?

Несмотря на некоторую поддержку оппонента, действующему главе федерации не стоит сильно беспокоиться — на своей должности за годы правления он заручился заступничеством большинства. В 2015 году через несколько месяцев после завершения профессиональной карьеры выбрали именно Кириленко. Управленческого опыта на тот момент у баскетболиста не было, но и альтернативного варианта его кандидатуре — тоже. Тем не менее, он сумел погасить долг в размере 280 миллионов рублей, который остался от предыдущего руководства и заметно улучшил результаты национальных команд — женская сборная России впервые выиграла молодёжный ЧМ-2017, мужская стала четвёртой на Евробаскете-2017, женская сборная по баскетболу 3×3 победила на Кубке мира и чемпионате Европы. Он и дальше намерен идти по пути развития, правда, основное внимание решил заострить на последнем — баскетболе 3×3.

Кириленко собирается продолжить создавать площадки по всей стране, чтобы привлечь молодёжь к спорту. У него налажены отличные связи с регионами и Международной федерацией баскетбола (ФИБА), где он выступает в роли члена центрального бюро и входит в совет директоров ФИБА-Европа. В сентябре 2019 года он стал руководителем комиссии ФИБА по баскетболу 3×3 — новой олимпийской дисциплине. И, кажется, всё довольно неплохо. Но проблем в российском баскетболе, с которыми он живёт долгие годы, хватает.

Об этом как раз заявил оппонент. Позиция Сандлера кардинально отличается от кампании Кириленко. Свою программу кандидат опубликовал на личном канале на YouTube, где назвал десять главных факторов для системного развития баскетбола по всей стране.

В частности, он выступает за:

открытость: решения, принятые федерацией, должны быть доступны всем;

регионы: проблемы, планы должны быть отслежены и поддержаны федерацией;

деньги: формирование финансовых потоков, то, как зарабатываем. Законодательство;

инфраструктура: без неё баскетбол бессмысленен, если кто-то строит [баскетбольную площадку] и кладёт резину и два кольца — это ненормально, нужно это отслеживать;

дети: всё, что связано с развитием детского баскетбола;

суперлига: во всех лигах необходимы перемены;

судейство от «А до Я» — Россия с каждым годом теряет свой класс;

сборная: участие в сборных должно быть на уровне государственного принуждения;

агенты будут платить за свои лицензии РФБ, необходимо вести мониторинг и исключить непрозрачность их деятельности.

Говорит он действительно красиво и правильно. Но, как мы знаем, вещать и делать — это две разные вещи.

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу и первый наставник подмосковных «Химок» Сергей Елевич уверен, что Эдуард Сандлер просто не понимает, на какой путь он хочет встать.

Мне кажется, многие не понимают, что это за работа в РФБ — это рутина, с которой ты постоянно сталкиваешься, это проблемы, которые постоянно надо решать. Кредит доверия у Кириленко есть, и он доложен его оправдать. Когда я с ним беседовал, было очевидно, он понимает, что нужно сделать, чтобы наш российский баскетбол вышел на прежний уровень, который был ранее. Это снова плюс в его сторону, — сказал Елевич корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, он не выступает против Сандлера и уважает всех возможных кандидатов.

Вопрос, опять же, в том, что никто из них не понимает, с чем им придётся столкнуться. Им надо осознать, какую ответственность возложат на себя, — добавил он.

Елевич считает, что у Андрея Кириленко очень большой кредит доверия, который он начал оправдывать с начала работы в РФБ.

Я не вижу других кандидатур, кроме одной достойной. Кириленко вошёл в ФИБА-Европы — это очень большой плюс для российского баскетбола. Он прилично разобрался во всех отношениях, которые связаны с внутренним чемпионатом, плюс мы попали на Олимпиаду 3×3 обеими командами — это большая заслуга президента. Ещё один из аспектов, на который я обратил бы внимание, — мировые и европейские баскетбольные структуры с нами считаются, раньше такого не было — это опять заслуга Андрея, он проделал большой путь для того, чтобы наша федерация зарекомендовала себя положительно, — заключил он.

Советский баскетболист, заслуженный тренер России, полковник российской армии в отставке Станислав Ерёмин также убеждён в победе действующего руководителя.

Думаю, что больше шансов у Кириленко, но то, что состоятся небезальтернативные выборы — это здорово! Подобное даёт право тем, кто не совсем доволен работой нынешнего руководителя, отдать свой голос другому кандидату. Баскетбольная общественность должна выбрать наиболее достойного президента, — сказал Ерёмин в беседе с NEWS.ru.

Обсуждая результаты Андрея Кириленко за время работы, специалист отметил, что у любого руководителя все решения не могут быть только положительными, но экс-баскетболист действительно хочет развивать баскетбол.

Мы довольно часто разговаривали о проблемах современного баскетбола и принципах решения. Он не всё может реализовать, есть вопросы, которым хочется больше уделить внимания, но этого не происходит. Андрей пользуется большим авторитетом в международных федерациях, его уважают и как спортсмена, и как человека порядочного, искреннего. Ошибки, которые случаются, не умышленные, — утверждает он.

Несмотря, казалось бы, на однозначный ответ, российский тренер отметил, что оппонент в лице Сандлера выглядит отлично. И совсем не важно, что было за его плечами.