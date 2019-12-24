21-летний юниор Саид Каримулла или просто Карим Халили в декабре стал лучшим российским биатлонистом на Кубке IBU и получил право выступить на январских этапах Кубка мира в Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке. NEWS.ru рассказывает, как простой подмосковный мальчишка с восточными корнями прошёл путь от восторженного болельщика до одного из лучших биатлонистов страны.

Знакомство с биатлоном

В биатлоне Карим Халили оказался благодаря маме, которая в 2010 году взяла 11-летнего сына и его старшую сестру Джамилю в поездку на Кубок мира в Контиолахти. Всё это время юный Карим проводил в группе с болельщиками, фотографировался со звёздами биатлона Уле-Эйнаром Бьорндаленом и Эмилем Хегле Свендсеном, поддерживал нашу команду на трассе и трибунах, а, вернувшись домой, твёрдо заявил о желании стать биатлонистом, хотя до этого отец видел его единоборцем и отдавал в школу самбо. Биатлон быстро захватил Карима, а Бьорндален стал примером для подражания. На протяжении всей своей карьеры Халили тренировался под руководством наставника школы «Юность Москвы» Елены Агарковой и до сих пор у него отличное взаимопонимание с первым тренером.

Отец из Афганистана

Полное имя спортсмена Саид Каримулла Саид Вахидулла Халили, но по-простому его можно называть Карим Вахидович. Отец, уроженец Афганистана, приехал в Россию в 90-е на учёбу, где и познакомился с мамой Карима и Джамили. Дети выросли в мультикультурных традициях, а потому празднуют и русские, и афганские праздники, однако на родине отца так и не побывали. Дело в том, что и родственников в самом Афганистане осталось уже немного, а братья отца перебрались в Германию. Может, они приедут в Оберхоф или Рупольдинг поддержать племянника, а заодно познакомятся с биатлоном поближе.

Любовь без границ

Екатериной Бех biathlon.com.ua/facebook.com

Сам Карим неоднократно говорил, что предпочитает российских девушек восточным, однако уже несколько лет сердце парня занято. В московской юниорской команде он познакомился со сверстницей Екатериной Бех, вместе с которой выступал за сборную России. Год назад она вместе с подругами Анастасией Рассказовой и Оксаной Москваленко и тренером Ильёй Лопуховым перебралась на Украину. Президент Украинской федерации биатлона Владимир Брынзак отметил, что у родителей девушек есть украинские корни, а сама Катя учит государственный язык своей новой страны и успешно читает стихи на украинском.

Впрочем, граница и политическая напряжённость между странами не стали помехой для влюблённых. На последнем юниорском первенстве мира в Осрблье пара разжилась тремя золотыми медалями. При этом в активе Бех две личные победы, а у Халили — золото эстафеты. В январе пара будет вынуждена на время расстаться. Екатерина останется в резервной сборной Украины, а Карим пойдёт на повышение, но не исключено, что оба ещё поборются за медали первенства мира в свой последний юниорский сезон.

Тренировки с лыжниками

Карим — думающий спортсмен, иначе не решился бы на смелый эксперимент. Подготовку к нынешнему сезону он начал не в резервной сборной России, а вместе с лыжниками из группы Егора Сорина. Возможно, благодаря этому он добился серьёзного прогресса в этом межсезонье, научился держать скорость на протяжении всей дистанции и стал выступать стабильнее. В соревнованиях на Кубок IBU он выгодно отличался стабильностью от своих сверстников из резервной сборной, работавшей по общей методике.

Присоединиться к группе молодых лыжников Карим решил после общения с самим Сориным, когда понял, что взгляды наставника ему близки. В межсезонье он провёл большую часть сборов в составе этой команды, а чтобы не упускать стрельбу провёл пару отдельных сборов со своим тренером Еленой Агарковой. Биатлонные тренеры отнеслись к такому выбору с пониманием, а Халили отметил, что теперь стал чувствовать себя по-другому.

Олимпиада большая и маленькая

Карим, как и всякий амбициозный спортсмен, мечтает о выступлении на Олимпийских играх, при этом он не намерен откладывать достижение своей цели и готов побороться за олимпийскую путёвку уже на Играх 2022 года. Как и у большинства спортсменов новой волны, у него хорошие шансы получить допуск, даже если российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. Впрочем, своя мини-Олимпиада у Карима уже была. В 2016 году он отобрался на II Зимние юношеские олимпийские игры в Лиллехаммере и завоевал там бронзовую награду в гонке преследования. Карим не тушуется в общении с журналистами, а на пресс-конференциях после своих юниорских успехов он без проблем раздавал интервью на английском, что под силу далеко не каждому российскому биатлонисту.