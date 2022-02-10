«Ты чиста? Ты принимала допинг?»: британский журналист обратился к Валиевой

Журналист британского издания Daily Mail обратился в грубой форме к российской фигуристке Камиле Валиевой, у которой подтвердился положительный допинг-тест. Он спросил, чиста ли спортсменка. Фигуристка закрыла капюшоном лицо и прошла мимо прессы, сообщает «Чемпионат».

Ты чиста? Ты принимала допинг? — крикнул журналист в адрес Камилы Валиевой.

Ранее в допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин, что подтвердило ITA.

Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву от соревнований, но позже разрешило ей участвовать в Олимпийских играх. МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Утвердить результаты командного турнира и распределить медали в фигурном катании можно будет только после решения выездной панели CAS.

Также сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) принимает все возможные меры для защиты золотой медали российских фигуристов на Играх в Пекине, говорится в официальном заявлении ОКР.