Тутберидзе всё купила: все судьи мира на стороне российского тренера

Долгожданный чемпионат мира по фигурному катанию стартовал, и сразу же с самого интересного — с женских выступлений. Как и предполагалось, Анна Щербакова завершила короткую программу на первом месте. О стальных нервах трёхкратной чемпионки России, провале Александры Трусовой и других интригах первого соревновательного дня в женских выступлениях рассказывает NEWS.ru.

Прежде чем приступить к лидерам, скажем несколько слов о том, чем и кем запомнились первые разминки чемпионата мира.

Звезда ТВ

На фигуристку третьей разминки канадку Мэдлин Шизас не обратил бы внимание никто, если бы не два важных обстоятельства. Во-первых, канадка выдала лучший прокат из первых трёх разминок: чисто исполненные каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной риттбергер и двойной аксель принесли фигуристке уверенные 68,77 балла. Во-вторых, Шизас была дублёршей в сериале Netflix Spinning Out («Цепляясь за лёд» в российском варианте). В плане артистизма у фигуристки действительно проблем не возникло. Видимо, опыт в кино так или иначе помог ей.

Проклятая разминка, но не для Чен

Ещё до старта пятой разминки стало известно о том, что фигуристка из Гонконга И Кристи Лён, которая заняла 14-е место на последнем чемпионате мира в Сайтаме, снялась с соревнований из-за травмы. Фигуристка получила повреждение на тренировке перед короткой программой. Однако на этом список травмированных не ограничился.

В той же самой разминке выступала первое лицо французского женского одиночного катания Маэ-Беренис Мейте. В последний раз фигуристка выступала на мировом первенстве в сезоне-2015/16, но возвращение французской примы получилось весьма печальным. После хорошо исполненного двойного акселя фигуристка пошла на тройной тулуп, но приземление получилось неудачным — подвернула стопу левой ноги. О продолжении программы не было и речи. Француженка со слезами на глазах доползла до бортика. На этом выступление Мейте на чемпионате мира в Стокгольме завершилось.

А вот для американки Карен Чен пятая разминка оказалась удачной. 21-летняя фигуристка продемонстрировала не просто уверенное, но и сбалансированное катание. Американка не обронила ни один прыжок и заработала максимальные уровни за непрыжковые элементы. Как итог, набрала 74,4 балла. Вряд ли к моменту оглашения результатов она могла предположить, что завершит короткую программу на четвёртой строчке. А ведь смогла!

Карен Чен Raniero Corbelletti/Global Look Press

Достойное возвращение

Елизавета Туктамышева вышла на лёд первой из российских фигуристок. Вышла и показала, что не просто так шесть лет упорно трудилась и работала, чтобы вернуться на крупные международные старты. В том, что Лиза будет исполнять тройной аксель в короткой, сомнений не было. На протяжении всего сезона на внутренней арене она прыгала как сольный триксель, так и в каскаде. Единственный вопрос перед стартом короткой чемпионата мира заключался в том, сможет ли фигуристка собраться с нервами и выполнить программу так, как умеет.

Смогла. Всё-таки опыт (напомним, Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года) — это не пустой звук в любом виде спорта. Подопечная Алексея Мишина не просто откаталась без ошибок, она выдала лучшее выступление в этом сезоне. Полностью собрала контент: тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип. И впервые в этом сезоне получила максимальный уровень за вращения. Ну, умница! С 78,86 балла фигуристка располагается на промежуточной третьей строчке. У Туктамышевой есть прекрасные шансы побороться за пьедестал.

Также хорошо себя проявила чемпионка Южной Кореи Елим Ким. Фигуристка без каких-либо проблем собрала контент из каскада тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип. За воздушное и лёгкое катание фигуристка получила высокие баллы за компоненты. 73,63 балла — очень приличный результат без элементов ультра-си в программе. 18-летняя кореянка может быть довольна своим дебютом на чемпионате мира.

Елизавета Туктамышева Maxim Thore/Global Look Press

Струсила

Не найдётся человека на всём свете, который мог бы усомниться в мастерстве и таланте Александры Трусовой. Русская Ракета — единственная фигуристка в мире, которая владеет всеми четверными прыжками. У неё просто космический потенциал, но проблемы с психологией тянут «к земле». Очередной большой старт обернулся громким провалом для подопечной Евгения Плющенко.

А ведь как всё хорошо начиналось. На тренировках перед стартом чемпионата мира фигуристка феерила. Хотите чистый тройной аксель — получайте. Хотите пять четверных прыжков в одной программе — да не вопрос. В какой-то момент возникло ощущение, что проблемы с коленом, с которыми мучилась фигуристка с середины сезона, отступили. Но всё оказалось не столь безоблачным. Впрочем, дело совсем не в колене.

Короткую программу фигуристка начала с двойного акселя — на тройной прыжок фигуристка так и не решилась. На последних прогонах прыжок совсем не шёл. Поэтому Саша вместе со своим тренерским штабом решили не рисковать. И их можно понять. Но вот что произошло дальше в программе чемпионки мира среди юниоров, понять невозможно.

После двойного акселя последовал сольный флип с неясным ребром — ошибка, к которой мы привыкли. А затем максимально неожиданный срыв каскада тройной лутц — тройной тулуп. Трусова перекрутила первый прыжок, сделала степ-аут — и всё, каскад исчез.

Такого поворота не ожидал никто. Фигуристка, которая на одном духу делает четверные прыжки, ошиблась на тройном — как такое возможно? Естественно, такая грубая ошибка стоила ей огромных баллов. Как итог, Трусова только на промежуточном 12-м месте. Серебро, говорили они...

Пока Трусова не научится справляться со своими эмоциями, титул чемпионки мира среди юниоров так и останется единственным для неё большим результатом.

Александра Трусова Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Железный человек

Одни фигуристки славятся своими прыжками, вторые — высокими оценками за компоненты, а отличительной чертой Анны Щербаковой является её невероятная стойкость и по-настоящему железные нервы.

Перед стартом турнира в Стокгольме положение Ани было диаметрально противоположным Сашиному. Она падала со многих прыжков, еле могла собрать прыжки на прогонах. Даже по внешнему виду было понятно, что отголоски болезни (переболела пневмонией в ноябре) всё ещё преследуют трёхкратную чемпионку мира. Это было понятно и на Кубке Первого канала в начале февраля, и на тренировках перед короткой программой. Но выйдя на лёд непосредственно в соревновательный день, Щербакова словно абстрагировалась от всех проблем.

Подопечная Тутберидзе выдала очередной потрясающий номер, заставив немногочисленную публику арены «Эрикссон-Глоб» рукоплескать. Лёгкое, изящное, проникновенное катание не оставило равнодушной судейскую бригаду. Они наградили фигуристку щедрыми баллами за компоненты — 37,14. Итоговая же сумма составила 81 балл. Щербакова, как мы и рассчитывали, продолжает борьбу за золото.

Анна Щербакова Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Судьи на стороне России

Затмить триумф Щербаковой могла только одна фигуристка — японка Рика Кихира, которая закрывала короткие программы у женщин. В отличие от российских фигуристок у Кихиры был неполноценный сезон в этом году. Самым крупным и чуть ли единственным стартом японки в посткарантинном сезоне стал чемпионат страны. Впрочем, это обстоятельство не сильно повлияло на подготовку фигуристки. На мировое первенство она приехала в отличной форме.

В короткой программе Рика продемонстрировала интереснейшую постановку от Бенуа Ришо, которая была усложнена элементами ультра-си. Японка начала свой прокат с пролётного тройного акселя (правда, на нём впоследствии нашли недокрут в четверть), затем был каскад флип — тулуп (его также судьи отминусовали из-за недокрута) и сольный тройной лутц. Эти недокруты потом очень сильно отразятся на оценке за технику фигуристки, что логично. А вот за что она получила столь низкие 35,40 балла за компоненты — большой вопрос.

Отличная постановка, классная подача номера — одно колесо в середине программы чего стоит! Но динамичный номер Кихиры не тронул судей. В итоге даже имея в программе тройной аксель, она не смогла обойти Щербакову, которая выступала без ультра-си. Кажется, любовь со стороны судей к Тутберидзе вышла далеко за пределы России. Кихира пока только вторая.

Елизавета Туктамышева Maxim Thore/Global Look Press Елизавета Туктамышева Maxim Thore/Global Look Press Елизавета Туктамышева Maxim Thore/Global Look Press Елизавета Туктамышева Maxim Thore/Global Look Press Каори Сакамото, японская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Каори Сакамото, японская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Анна Щербакова Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Анна Щербакова Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Анна Щербакова Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Анна Щербакова Maxim Thore/Global Look Press Рика Кихира, японская фигуристка Maxim Thore/Global Look Press Рика Кихира, японская фигуристка Maxim Thore/Global Look Press Карен Чен, американская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Карен Чен, американская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Александра Трусова Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Александра Трусова Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Александра Трусова Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Эва-Лотта Кийбус, эстонская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Эва-Лотта Кийбус, эстонская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Маэ-Беренис Мейте, французская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Маэ-Беренис Мейте, французская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Маэ-Беренис Мейте, французская фигуристка Maxim Thore/Global Look Press Елим Ким, южнокорейская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Елим Ким, южнокорейская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Александра Фейгин, болгарская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Александра Фейгин, болгарская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Ли Хэ Ин, южнокорейская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Ли Хэ Ин, южнокорейская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Чэнь Хунъи, китайская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Чэнь Хунъи, китайская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Йозефин Тальегорд, шведская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Йозефин Тальегорд, шведская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Дженни Сааринен, финская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Дженни Сааринен, финская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Лара Наки Гутманн, итальянская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Лара Наки Гутманн, итальянская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Эмми Ма, американско-тайваньская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Эмми Ма, американско-тайваньская фигуристка Raniero Corbelletti/Global Look Press Брэди Теннелл, американская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Брэди Теннелл, американская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Сатоко Мияхара, японская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Сатоко Мияхара, японская фигуристка Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press Анна Щербакова Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

В последней разминке также неплохо выступили японка Каори Сакамото и американка Брэди Теннелл. Изначально было понятно, что им будет невероятно сложно бороться за пьедестал чемпионата мира, но в десятку попасть они вполне могли. И сделали это. Хорошие прокаты с высокими оценками за хореоэлементы позволили фигуристкам расположиться в верхней части турнирной таблицы по итогам коротких программ. Сакамото на шестом месте. Теннелл — седьмая.

Нас ждёт огненная борьба в произвольных программах.