Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с допингом Валиевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чья подопечная Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала, впервые высказалась о ситуации. Тутберидзе назвала Валиеву чистой спортсменкой. Слова тренера приводит Первый канал.

Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, — сказала Тутберидзе.

Также тренер выразила удивление, почему спортсменка с сомнительным допинг-тестом от 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Она допустила, что это мог быть чей-то план, но выразила надежду, что справедливость восторжествует.

15-летняя Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно спустя полтора месяца, во время Олимпиады в Пекине. В пробе спортсменки обнаружили в микродозе запрещённый препарат триметазидин.

Дело Валиевой рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS) 12 февраля, решение вынесут после 17:20 мск.