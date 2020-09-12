Тутберидзе впереди Плющенко: ученицы Этери падали, но всё равно были лучше

В Москве завершились контрольные прокаты фигуристов сборной России. Сегодня, 13 сентября, наши спортсмены продемонстрировали произвольные программы в «Мегаспорте». Корреспондент NEWS.ru посмотрел их выступления и сделал несколько важных выводов.
Коронавирус не повлиял
Один из главных поводов для беспокойства перед стартом нового сезона в фигурном катании был связан с тем, в какой форме предстанут спортсмены после продолжительной паузы без соревнований, выступлений и даже тренировок. Но первые большие прокаты с февраля месяца показали, что переживать не о чем. Несмотря на то что не все номера получились идеальными, общая форма подавляющей части фигуристов перед стартом нового сезона — как глоток свежего воздуха в посткоронавирусный период.
В бой идут мужчины
В последнее время женское одиночное катание забрало все лавры и внимание на себя. Оно и понятно: несмотря на триумф наших парней на чемпионате Европы 2020 года, в последнее время рекорды и медали приносили только девочки. Однако есть ощущение, что в этом сезоне мужчины-одиночники будут вызывать не меньший ажиотаж и интерес.
Да, однозначно, короткие программы парням дались намного лучше. Произвольные номера откатать на отлично не смог ни один спортсмен. Роман Савосин упал с четверного тулупа и смазал два четверных сальхова. Совсем не получилась программа у Макара Игнатова. Фигурист, который в первый день покорил всех своим почти совершенным четверным риттбергером, загубил программу. Повторить такой же точный прыжок в произвольной не удалось. Более того, при падении с риттбергера фигурист повредил копчик, а когда упал со следующего элемента, порезал мизинец.
Неидеальным был прокат и Александра Самарина — упал с четверного флипа. А Коляда совершил помарку на тройном акселе (если бы не эта ошибка, то прокат можно было бы назвать идеальным). Остальные спортсмены (Гуменник и Мозалёв) исполнили номера достаточно чисто.
Но несмотря на все помарки сегодняшнего дня, общий уровень подготовки спортсменов для первого раза вкупе с невероятно сложными контентами (причём у всех фигуристов) даёт нам право надеяться на то, что в новом сезоне в мужском одиночном катании нас будет ждать настоящая битва. Для этого, кажется, всё имеется.
Тутберидзе выиграла первую битву
Что ж, вместе с контрольными прокатами подошла к концу и первая битва между Тутберидзе и Плющенко. Победителем в этом противостоянии безоговорочно стала Этери Георгиевна. Да, произвольные программы обе ученицы прославленного тренера не смогли выполнить идеально. Камила Валиева, которая выступала под «Болеро», упала с четверного тулупа. Правда, потом сделала его в каскаде с двойным. А у Анны Щербаковой (программа под Forgiveness) не получился четверной лутц. В остальном номера были выполнены на высочайшем уровне. Да и сами программы выглядели очень цельными и доведёнными до ума. Осталось вывести на более стабильный уровень некоторые прыжки, и можно рассчитывать на высокие места на соревнованиях в новом сезоне. Впрочем, даже сейчас, после контрольных прокатов, Щербакова и Валиева выглядят намного убедительнее остальных конкуренток.
А вот девочкам Плющенко ещё предстоит провести большой объём работы. Особенно Алёне Косторной, которая из-за того, что у неё не была готова произвольная программа, не смогла выступить во втором дне контрольных прокатов. По словам нового наставника фигуристки, над созданием произвольной программы Алёны трудится известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн, из-за чего весь рабочий процесс протекает по видеосвязи. Это в том числе сказалось на том, что программу не успели подготовить в срок.
Мы, конечно, всё понимаем — недавний переход, ужасное состояние спортсменки (по словам Плющенко), ужасные прошлые программы (автор слов тот же), — но по тому, что удалось наблюдать в коротком номере, кажется, у Косторной проблемы. В любом случае, пока выступления перед СМИ удаются ей лучше, чем прокаты на льду. Впрочем, как и её новому тренеру.
Единственным утешением и спасением для Плющенко на данный момент является Александра Трусова. Хоть выступление «русской ракеты» не было идеальным, но оно, во-первых, состоялось, а во-вторых, дало понять, что в целом у спортсменки дела обстоят неплохо. Не считая четверного лутца (падение) и смазанного четверного тулупа, произвольная программа у спортсменки удалась.
Туктамышева ещё может, а Медведева — непонятно
Что же касается остальных девушек, то обе фигуристки — Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева — сумели удивить. Только одна со знаком плюс, а другая со знаком минус. После совсем неудачной короткой программы многие болельщики Туктамышевой стали задаваться вопросом, неужели их любимица не смогла подготовиться к новому сезону. Однако, к счастью, все сомнения и переживания длились недолго. Туктамышева продемонстрировала очень интересный и запоминающийся номер в восточном стиле (его, кстати, разработали с помощью болельщиков), который к тому же был очень хорошо исполнен. Единственное, пока Туктамышевой не поддаётся её же фирменный прыжок — тройной аксель. Но время его доработать ещё есть.
А вот то, что показала Евгения Медведева, трудно объяснить словами. Произвольная программа не задалась от слова «совсем». Из семи заявленных прыжков было исполнено только четыре. Она упала с тройного лутца, а также сделала заход, но не стала прыгать аксель. Филип тоже был только в один оборот. Впоследствии спортсменка призналась, что ещё не успела доработать произвольную программу. Впрочем, этого хватило для того, чтобы заставить Этери Тутберидзе похлопать своей бывшей ученице. Исторический момент, не иначе!
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