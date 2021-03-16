Тутберидзе в деле: Косторной вернули программу, которая ей не нравилась

Ждать следующего сезона, чтобы увидеть дебют Алёны Косторной после возвращения к Этери Тутберидзе, не нужно. 6 апреля действующая чемпионка Европы выступит на шоу её наставника «Чемпионы на льду». Предстоящий перформанс интересен не только дебютом фигуристки, но и тем, что Алёна впервые покажет публике программу, которую ей поставил Даниил Глейхенгауз до перехода к Евгению Плющенко. Это та самая программа, которую впоследствии жёстко раскритиковала сама фигуристка. Почему Алёне её вернули? Было ли это одним из обязательных условий возвращения фигуристки? И есть ли какой-то скрытый смысл в этом поступке? NEWS.ru разбирается в ситуации.

«Ужасная» программа

Несмотря на то что большую часть программы никто и никогда не видел, разговоров об этом номере наберётся как минимум на полноценный материал. Программу под трек Билли Айлиш Lovely Алёне Косторной поставил хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз на сборах в Новогорске в посткарантинный период. На первых порах, когда о побеге к Плющенко не было и речи, впечатления от будущей программы были более чем положительные.

Глейхенгауз в своём Instagram выложил отрывок номера под Lovely, который не только впечатлил публику, но и, если верить словам самого хореографа, очень понравился Алёне. «Видно, что она прям кайфует», — отмечал Даниил.

Но прошло всего несколько недель и полемика в адрес программы изменилась. Первым на работу Глейхенгауза набросился Евгений Плющенко, на тот момент новый тренер Косторной. Он назвал программы «ужасными» и не соответствующими уровню фигуристки. Более того, он отметил, что номера не нравятся самой Алёне.

Выступления действующей чемпионки Европы на сей счёт тоже не пришлось ждать долго. Косторная отметила, что музыка произвольной её устраивала, но не нравились некоторые места в программе. А вот короткая, которая была поставлена ещё раньше, вообще не подходила ей: она даже музыку в этой программе не чувствовала. Однако, несмотря на явное недовольство, к её мнению никто не прислушивался, и свои идеи она не могла предлагать. Именно программы, если верить Косторной, стали одной из причин её перехода.

Все эти пессимистичные настроения в адрес номеров Глейхенгауза впервые прозвучали в сентябре. Сейчас — март, и Алёна готовится выступать на шоу с той самой неудачной, неподходящей программой. Неужели шести месяцев оказалось достаточно, чтобы в корне переменить своё мнение? Или Косторную пойти на такой шаг заставила Этери Тутберидзе?

Этери Тутберидзе Сергей Булкин/NEWS.ru

Акт покаяния

Глобально ничего криминального в том, что фигуристка поменяла программы, нет. Это довольно распространённая практика. Фигурист, переходя от одного тренера к другому, не продолжает катать свои старые программы. Примкнув к Плющенко, было очевидно, что Косторная и её новый тренерский штаб поставят другие номера, какими бы гениальными предыдущие постановки ни были. Это было бы как минимум странно, если бы фигурист, представляющий одну школу, катал номера, которые ему поставили в другой.

Тот же самый принцип можно применить и к шоу «Чемпионы на льду». Алёна просто-напросто не могла бы выступить на гала-концерте имени Тутберидзе с программами Плющенко. Это невозможно.

При этом вполне можно допустить, что старая программа могла действительно не нравиться Алёне. Но теперь симпатии и желания Косторной — это пустой звук. Модели обучения в группах Тутберидзе и Плющенко в корне отличаются. Если под руководством двукратного олимпийского чемпиона Алёна могла высказывать свои пожелания, подобная модель выстраивания взаимоотношений между тренером и наставником никогда не была характерной для школы Этери Георгиевны, и теперь об этом можно забыть. После скандального побега и не менее скандального возвращения Алёне снова придётся оставить всё своё недовольство при себе.

Об этом максимально открыто говорит и сама Этери. В интервью Первому каналу тренер отчётливо дала понять всем, что Косторная вернулась в среду, в которой условия диктуются в одностороннем порядке. Не нравится заниматься с большим количеством детей на одном катке? Придётся. Не нравится старая программа? Придётся с ней выступать. Не нравятся наши условия? Продолжай занимать шестые места на финалах Кубка России.

Впрочем, не стоит воспринимать всё это исключительно как акт покаяния. Или как поступки, через которые необходимо пройти, чтобы заслужить прощение бывшего тренера. То есть принципиальная идея ненавистной программы на шоу «Чемпионы на льду» заключается не только в том, чтобы задобрить Тутберидзе. В этой истории есть скрытый подтекст.

Алёна Косторная vk.com/kostornaiateam

Тайный план Тутберидзе

Уходя от Тутберидзе, Косторная наговорила много всего «доброго» не только в адрес программ, но и тренерского штаба «Хрустального». Конечно, группа Тутберидзе — это уже определённое и очень громкое имя в мировом спорте, однако это совсем не значит, что слова Косторной не могли бросить тень на процессы, происходящие в «Хрустальном».

Возвращение Косторной к Тутберидзе автоматически превращает все прежние упрёки Косторной в пыль, попутно возвращая доброе имя школе Тутберидзе. Плохие условия? Ну, кто возвращается к плохим условиям! Значит, у Тутберидзе и Ко всё было хорошо, а Косторная была просто неблагодарной девочкой, которая не умела ценить то, что имеет.

Так же и с программой. Возвращение к этому номеру несёт в себе тайный подтекст. «Я была неправа, все мои прежние слова — ерунда. Lovely от Глейхенгауза — лучшее, что произошло в моей жизни». Так не обязательно должна думать сама Алёна. Эту мысль необходимо распространить в умах болельщиков и зрителей. Остальное — мысли и желания Алёны — теперь пустяки.