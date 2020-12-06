Тутберидзе раскритиковала Валиеву после победного проката

https://static.news.ru/photo/3665a4ea-37f6-11eb-973a-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе сделала критическое замечание своей воспитаннице Камиле Валиевой сразу после исполнения фигуристкой произвольной программы на пятом этапе Кубка России в Москве.

Тутберидзе осталась недовольна падением Валиевой на тройном лутце. Как только девушка покинула лёд, между ней и тренером произошёл напряжённый диалог.

Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще? Что это такое? — цитирует Тутберидзе Championat.com.

Юная спортсменка ответила, что «слишком задумалась» о том, как правильно исполнить прыжковые элементы, и в итоге «ничего не сделала».

Валиева набрала 86,20 балла за короткую программу, побив рекорд Алёны Косторной (85,45 балла). В сумме подопечная Тутберидзе получила 254,86 балла, также превзойдя достижение Косторной (247,59 балла). Ставшая второй Ксения Цибинова набрала только 198,44 балла. Третья — Анастасия Тараканова (195,27 балла).

Рекорды Валиевой не будут признаны Международным союзом конькобежцев (ISU), так как организация не учитывает результаты национальных соревнований.

Действующая мировая рекордсменка по версии ISU Косторная не смогла выступить на пятом этапе Кубка России, так как заразилась коронавирусом, писал NEWS.ru.