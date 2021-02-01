Тутберидзе права: почему особенные условия должны быть не только у Валиевой

В преддверии чемпионата России среди юниоров в Красноярске самой обсуждаемой темой стало отсутствие в списке участниц сильнейших фигуристок тренера Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, Дарьи Усачёвой и Майи Хромых. Это обстоятельство вызвало у многих недопонимание. Почему для действующих юниорок создаются исключительные условия, особенно для Усачёвой и Хромых? Чем они лучше остальных? Но зря болельщики видят только негативные стороны в сложившейся ситуации. В ней больше логики, чем может показаться на первый взгляд. Почему Тутберидзе сделала правильный выбор, не став заявлять на первенство страны перспективное трио «Хрустального», рассказывает NEWS.ru.

Равные условия для всех

Чтобы разобраться в ситуации, необходимо вернуться в самое начало сезона. Ещё перед стартом официальных соревнований Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчётливо дала понять, что некоторые юниорки перед олимпийским сезоном будут целенаправленно выступать в особенном статусе. Речь в первую очередь, конечно же, шла о Камиле Валиевой, о мощных перспективах которой на грядущей Олимпиаде в Пекине говорят уже не первый год — уже сейчас её воспринимают как потенциальную победительницу Игр. Поэтому в предолимпийский сезон ФФККР решила сконцентрироваться на проведении мощной пиар-компании для сильнейшей фигуристки своего поколения (немало этому способствовал разрушенный Международным союзом конькобежцев сезон у юниоров). Она стала единственной спортсменкой, которая была допущена до контрольных прокатов взрослой сборной России.

А теперь вспомните, какая реакция была у общественности на это решение. Критики было не меньше, чем перед предстоящим первенством России в Красноярске. Да и основной посыл недовольства являлся почти идентичным. Разница была лишь в том, что в начале сезона речь шла только об одной Валиевой. Все тогда сетовали, что из-за особенного отношения к Камиле рискуют пострадать её сверстницы Усачёва и Хромых. Говорилось о том, как это ударит по их самооценке. Допускалось, что сама Валиева в силу некоторых привилегий может быстро перегореть.

Прошло полгода, и теперь мы столкнулись с ситуацией, когда в равных условиях оказалось всё трио Тутберидзе. Но вместо разговоров о справедливом и никого не ущемляющем решении снова очередная порция негатива. Вопрос у всех один: чем заслужили Усачёва и Хромых пропуск чемпионата страны среди юниоров. На этот вопрос ответим чуть ниже. А пока сделаем акцент на том, что Тутберидзе совершенно права в стремлении создать равные условия для своих учениц. В принципе, равные условия — это отличительная черта группы из «Хрустального». Тренер неоднократно заявляла, что в угоду одним фигуристкам не будут ущемляться права других, у всех должны быть равные возможности, и если тот или иной спортсмен должным образом работает, то он не будет забыт или обделён вниманием, даже если возможности у него не такие выдающиеся. И это справедливо. К тому же в этом сезоне каждая из фигуристок (Валиева, Усачёва, Хромых) доказала, что имеет право выбрать коммерческое соревнование вместо официального старта.

Уже закрепились на взрослом уровне

Камила Валиева Сергей Булкин/NEWS.ru

С Валиевой всё понятно. Она ещё в прошлом сезоне показала, что на юниорском уровне ей просто-напросто нет равных. Камила выиграла чемпионат мира, чемпионат страны среди юниоров. Даже в рамках соревнований в нынешнем сезоне на взрослом уровне ей мало кто что-либо мог противопоставить. Второе место на чемпионате России в Челябинске является важным тому подтверждением. И о каких в таком случае юниорских соревнованиях может идти речь? Для Валиевой не было никакого смысла ехать в Красноярск. Впрочем, не только ей одной.

Несмотря на то что на контрольных прокатах из заявленного юниорского трио выступала только Валиева, остальные девочки также получили возможность опробовать свои силы в рамках взрослых соревнований. На протяжении всего сезона подопечные Тутберидзе «рубились» со взрослыми на этапах Кубка России. И стоит отметить, что получалось у них это неплохо. Усачёва заняла второе и третье места на этапах в Москве и Сочи, Хромых стала дважды третьей в Сызрани и в Казани. А на взрослом чемпионате России обеим фигуристкам удалось войти в пятёрку сильнейших, обойдя таких опытных и титулованных спортсменок, как Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. И после такой внушительной заявки возвращаться снова в юниоры? Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что в этом нет смысла.

Девочки в этом сезоне выступают по-взрослому, они готовят себя к борьбе за попадание на Олимпийские игры. Поэтому тренерский штаб определил, на какие соревнования выставлять своих спортсменок. К тому же в этом году нет чемпионата мира, поэтому какой в этом смысл? — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Такого же мнения придерживается и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тренерский штаб Тутберидзе принял решение, что Валиева, Хромых, Усачёва будут выступать по-взрослому. Это согласованные действия, — заявила она NEWS.ru.

Подводя итог, стоит отметить, что каждая из этих юных фигуристок уже сделала значительный шаг вперёд. Считайте, что они экстерном проскочили один год. А кто экстерном оканчивает школу, тот обратно за парту не возвращается.