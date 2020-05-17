Тутберидзе получила ответ Загитовой на поздравление с совершеннолетием

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Конфликт между тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и депутатом Госдумы Ириной Родниной набирает обороты из-за журналистов. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Бред какой-то! Кто-то из СМИ подловил и одну, и другую. Все быстренько вывели куда нужно, — заявила спортсменка. По её словам, этот спор выгоден только средствам массовой информации, «а не...