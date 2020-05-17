Тутберидзе получила ответ Загитовой на поздравление с совершеннолетием

Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с совершеннолетием в стихотворной форме.
Коллектив пожелал не стесняться быть ребёнком, «найти свой путь, своё призвание» и достигнуть высоты.
18-летняя спортсменка ответила на сообщение словами благодарности.
Спасибо большое, — написала Загитова под постом в Instagram.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры и пропустила минувший чемпионат России по фигурному катанию.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал Александру Трусову после перехода из тренерской группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
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