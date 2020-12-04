Тутберидзе опровергла данные о своей простуде и работе на дистанционке

https://static.news.ru/photo/34a96e40-363c-11eb-93f4-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: instagram.com/eteritutberidzefan

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала ложными данные о том, что она простудилась и в настоящее время работает в дистанционном режиме.

Так, некоторое время назад соответствующую информацию представил гендиректор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. В частности, он заявил, что Тутберидзе имеет простудное заболевание, а каких-либо подозрений на наличие COVID-19 у неё нет.

Уважаемый Ренат Алексеевич [Лайшев], мы здоровы, чувствуем себя вроде хорошо, симптомов простудных заболеваний вроде бы нет, — сообщила Тутберидзе в своём видеообращении, опубликованном в социальной сети.

Пятый этап Кубка России состоится в Москве 5–8 декабря. Некоторое время назад от участия в первенстве отказались несколько фигуристок — все они заразились COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала российских фигуристов, которые заразились коронавирусом перед пятым этапом Кубка России.

Речь, в частности, идёт о чемпионке мира Елизавете Туктамышевой, а также о чемпионах Европы Дмитрии Алиеве и Алёне Косторной. После выступления на московском этапе Гран-при они посетили устроенный организаторами турнира банкет, где и могли заразиться коронавирусом.