Тутберидзе назвала условия возвращения Косторной в группу

https://static.news.ru/photo/70ed5f16-7ebb-11eb-a0ef-96000091f725_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский тренер Этери Тутберидзе озвучила условия, при которых чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная может вернуться в её группу.

Без дополнительных выходных, без того, что кто-то мешается на льду — всё равно это должны мы определять. И запрыгать тройной аксель, — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Она добавила, что фигуристка должна принять условия группы и войти в тренировочный процесс.

Ранее стало известно об уходе Косторной из академии Евгения Плющенко. По словам фигуристки, она недовольна своими результатами в завершившемся сезоне и считает, что под руководством Тутберидзе добилась бы большего.

Как сообщал NEWS.ru, текущий сезон для Косторной завершён. Фигуристка заняла шестое место на финале Кубка России и не попадёт на чемпионат мира. Этот сезон откровенно не задался у спортсменки, которая появлялась на чемпионатах всего несколько раз и вызывала у экспертов множество вопросов.