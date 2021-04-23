Тутберидзе назвала проблемы российских парных фигуристов

https://static.news.ru/photo/978d56fe-a43a-11eb-abc8-96000091f725_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о причинах, почему ей было бы интересно поработать с парниками. Интервью она дала в эфире программы «Вечерний Ургант».

Ну, это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. <...> Я просто вижу, что парники почему-то, к сожалению, плохо прыгают. И очень много времени тратят на парные элементы, но, в принципе, если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы — мне кажется, время ушло вперёд, а какие-то пары остались, — сказала Тутберидзе.

22 апреля стало известно, с кем будут тренироваться фигуристы-парники Евгения Тарасова и Владимир Морозов. С ними продолжит работать двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. Ранее сообщалось, что спортивная пара может присоединиться к группе Этери Тутберидзе .

20 апреля Дмитрий Козловский, бронзовый призёр прошедшего чемпионата мира, рассказал об особенностях шоу, которые ставит Этери Тутберидзе.