Тутберидзе лишили статуса тренера сборной России из-за неверного отчества

https://static.news.ru/photo/4f89c850-c2db-11eb-a084-96000091f725_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сайте Министерства спорта России появился список тренеров национальной команды по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Согласно документу, Тутберидзе исключили из состава тренеров сборной России, а затем внесли снова с правильным отчеством. В соответствии с паспортными данными настоящее отчество прославленного тренера — Гогиевна, а не Георгиевна.

Анна Щербакова, выступающая в группе Этери Тутберидзе, выиграла чемпионат мира в Стокгольме в 2021 году.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в состав тренеров сборной России на сезон-2021/22.