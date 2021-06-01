 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Тутберидзе лишили статуса тренера сборной России из-за неверного отчества

16:13, 01 июня 2021
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сайте Министерства спорта России появился список тренеров национальной команды по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Согласно документу, Тутберидзе исключили из состава тренеров сборной России, а затем внесли снова с правильным отчеством. В соответствии с паспортными данными настоящее отчество прославленного тренера — Гогиевна, а не Георгиевна. 

Анна Щербакова, выступающая в группе Этери Тутберидзе, выиграла чемпионат мира в Стокгольме в 2021 году.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в состав тренеров сборной России на сезон-2021/22.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео