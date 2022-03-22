Турнир имени Загитовой и Медведевой: что нужно знать о Кубке Первого канала

Российские фигуристы пропускают чемпионат мира в Монпелье. Но скучать им точно не придётся. Параллельно с мировым первенством пройдёт Кубок Первого канала. Последний крупный турнир с участием россиян в олимпийском сезоне. Кого мы увидим в Саранске, каким будет формат и устроят ли очередные публичные выяснения отношений Алина Загитова и Евгения Медведева? Предвкушаем развязку сезона.

Ток-шоу круче чемпионата мира

Изначально турнир был назначен на первые числа марта, однако после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных стартов, даты Кубка Первого канала были пересмотрены. Недолго думая, организаторы решили поставить турнир ровно в те же даты, что и чемпионат мира. Вот он, наш ответ на западные санкции! Не хотите пускать россиян? Пожалуйста! Мы проведём свой турнир, который будет в разы интересней, чем чемпионат мира.

И в этих словах нет ни грамма лукавства. На Кубке Первого канала соберётся почти весь свет российского фигурного катания (единственная большая потеря — это отсутствие Александры Трусовой). В их числе новоиспечённые олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов. И как бы ни сложились в итоге составы команд, борьба в любом случае ожидается серьёзная. Вспомните прошлогодний розыгрыш КПК. Уровень сопротивления был такой, что мало кто мог подумать, что это просто-напросто турнир-шоу.

В Монпелье на чемпионате мира такого уровня сопротивления точно не будет. О какой борьбе может идти речь, когда турнир проходит без сильнейших участников. Причём не только из России.

Евгения Медведева Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый прыжковый фестиваль

Впрочем, несмотря на ажиотаж вокруг нового розыгрыша Кубка Первого канала, пока мало есть вводных данных о том, каким образом пройдёт турнир. Из того, что известно точно: турнир назначен на 25–27 марта, первый день соревнований состоится прыжковый фестиваль, в последующие — противостояние команд.

Прыжковый турнир на это раз будет видоизменён. Если в прошлом году друг против друга бились женщины и мужчины, то теперь составы в прыжковом фестивале будут смешанными. Более того, участие в этом виде соревнований примут в том числе и парники. И это верное решение. На Кубке Первого канала — 2021 женщины в одну калитку вынесли мужчин. Со смешенными составами повторения истории удастся избежать.

Также интересно то, что в этом розыгрыше прыжкового фестиваля участие примут юниорки Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Акатьева и Вероника Жилина. Будет интересно сопоставить их технические возможности с возможностями лидеров нынешнего сезона.

Аделия Петросян vk.com/adeliyapetrosian.group

Будет ли продолжение битвы Загитовой и Медведевой?

Но главная интрига, конечно, состоит в том, как будут распределены команды. А точнее, по каким командам будут распределены участники. Как мы помним, в том году Кубок Первого канала прошёл в статусе очередного раунда борьбы Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Поначалу отсылка к противостоянию в Пхёнчхане многим показалась милой и даже трогательной, однако серьёзно к этой борьбе мало кто относился. А зря. Итоговая пресс-конференция, на которой фигуристки разругались, показала, что ничто не забыто.

В новом розыгрыше КПК-2022 Загитова и Медведева тоже примут участие. Но будут ли они снова руководить командами, неизвестно. Пока анонсировано их участие в КПК в качестве ведущих. Таким образом, вполне вероятно, что мы не застанем (по крайне мере на КПК) очередного раунда противостояния двух фигуристок.

Какие альтернативные команды могут быть сформированы. Есть два варианта: можно обратиться к более молодому поколению и назначить капитанами двух олимпийских чемпионок Пекина Анну Щербакову и Камилу Валиеву, а можно пойти от обратного, сформировав составы вокруг Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Вот это ажиотаж вокруг турнира возник бы! Небывалый!

Какими бы ни были команды, одно очевидно точно: чемпионат мира не идёт ни в какое сравнение с турниром в Саранске. На Кубке Первого канала нас ждут настоящая борьба, интрига, зрелищность — всё то, чего не будет на ЧМ. Поэтому именно этот турнир станет ярким завершением сезона.