«Тупые и злые»: Резцова резко раскритиковала недовольных Большуновым

Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Художник по костюмам Наталья Большакова нашла плагиат в олимпийской форме сборной России, в которой спортсмены выступят на Играх в Пекине. По её мнению, новая экипировка от российского бренда спортивной одежды Zasport очень похожа на форму сборной США прошлых лет. Своими наблюдением эксперт поделилась на странице в Facebook.

Художник по костюмам показала фотографии новой формы сборной России и экипировку команды США прошлых лет, которые выглядят похоже. Даже не буду комментировать, — подписала она публикацию. 10 декабря была представлена...