«Тупые и злые»: Резцова резко раскритиковала недовольных Большуновым
Биатлонистка Резцова назвала людей, критикующих Большунова, «тупыми и злыми»
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:46, 18 декабря 2021
Александр БольшуновФото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала людей, критикующих российского лыжника Александра Большунова за провал в квалификации на спринте на этапе Кубка мира в Дрездене, «тупыми и злыми». Она убеждена, что на Олимпиаде спортсмен будет демонстрировать отличные результаты, передаёт «Чемпионат».
Сейчас немерено людей, которые критикуют Большунова. Они тупые и злые. Нельзя осуждать Сашу. Я за него, поддерживаю. Да, не получилось так, как должно было получиться. До Олимпиады ещё больше месяца... Все, как и сам Саша, всё прекрасно понимают. Знаю, что на Олимпиаде он будет супер, — заявила Резцова.
Александр Большунов не попал в основную стадию спринтерских забегов на этапе Кубка мира в Дрездене.
Ранее сообщалось, что член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крякин считает, что Александр Большунов не попал в основную стадию спринтерских забегов на этапе Кубка мира в Дрездене по причине того, что ему не повезло. По мнению специалиста, спортсмен сейчас находится в хороших физических кондициях.