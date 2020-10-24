Туктамышевой неправильно посчитали баллы на этапе Кубка России в Сочи

https://static.news.ru/photo/f548ebee-1616-11eb-9fd3-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: instagram.com/liza_tuktik

Судьи третьего этапа Кубка России по фигурному катанию ошиблись в подсчёте баллов Елизаветы Туктамышевой.

В итоговом протоколе после короткой программы у обладательницы золотой медали чемпионата мира 2015 года было 76,36 балла. Позже выяснилось, что судьи допустили ошибку, суммируя оценки за элементы. В итоге результат поменяли на 77,36 балла.

Туктамышева осталась третьей по итогам короткой программы, но её отрыв от Анны Щербаковой (77,47 балла) значительно уменьшился. Первое место занимает Дарья Усачёва, у которой 78,41 балла. Щербакова и Усачёва занимаются в тренерской группе Этери Тутберидзе.

Ученица Алексея Мишина Туктамышева в своей короткой программе исполнила тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа и сольный тройной флип. Свои произвольные программы женщины покажут в воскресенье, 25 октября.

Третий этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Сочи.

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