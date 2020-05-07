Туктамышева заявила о попытке борьбы за попадание на Олимпиаду

https://static.news.ru/photo/1a7e43d0-902c-11ea-935b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о попытке отобраться на Олимпийские игры, на которые ранее не могла попасть по разным причинам.

Ещё один заход на Олимпийские игры точно будет, то есть максимально усиленный заход! Я максимум усилий приложу, постараюсь, чтобы с третьего раза всё-таки получилось, — приводит слова Туктамышевой « Р-Спорт ».

Кроме того, 23-летняя россиянка считает отмену чемпионата мира, который должен был состояться с 18 по 22 марта в Канаде, правильным решением.

Положительно [отнеслась к отмене ЧМ], потому что мне кажется, нерезонно было бы делать чемпионат мира осенью, так как это будет новый сезон, и для меня не совсем ясно, с какими программами спортсмены могли выйти, — добавила она.

Ранее Елизавета Туктамышева пожаловалась на сложности в проведении тренировок в домашних условиях, писал NEWS.ru.