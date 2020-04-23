Туктамышева заявила о намерении выступать на Олимпиаде-2022

https://static.news.ru/photo/ca0e011a-850e-11ea-875f-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что собирается бороться за путёвку на Олимпийские игры 2022 года. По словам 23-летней спортсменки, которая по разным причинам пропустила Игры в Сочи и Пхёнчхане, если она не попадёт и в Пекин, это будет нормальным, значит, «не судьба».

Россиянка считает, что уже достаточно сделала для любимого вида спорта. Свою карьеру Туктамышева в прямом эфире в Instagram Лины Федоровой назвала красочной и насыщенной.

Можно добиться успеха и без Олимпийских игр. И не надо делать это настолько масштабным мероприятием, что у тебя ломается жизнь после этого. Можно быть действительно хорошим спортсменом, не попадая на Олимпиаду, — считает фигуристка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками в соцсети радостным для неё событием, которого ждала почти девять месяцев. Оказалось, что она избавилась от брекетов. Спортсменка добавила, что поначалу будет «улыбаться, как идиот».