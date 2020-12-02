Туктамышева может пропустить этап Кубка России в Москве

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева с большой долей вероятности не сможет принять участие в пятом этапе Кубка России по фигурному катанию из-за болезни.
Скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет. Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить, — передаёт слова президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова РИА Новости.
Заключительный этап Кубка России пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в группе Алексея Мишина, выиграла Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях женщин.