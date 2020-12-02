Туктамышева может пропустить этап Кубка России в Москве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что заражение спортсменов коронавирусом не должно влиять на календарь соревнований. По её словам, подстраивать состязания под состояние здоровья фигуристов — это непрофессиональное решение.

С какой стати надо что-то отменять? Пускай спортсмены и тренеры не ходят на банкеты, пусть сидят в номерах или отдыхают дома, готовятся к следующим турнирам, — пояснила тренер в беседе...