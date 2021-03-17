Туктамышева рассказала о перенесённом заболевании COVID-19

https://static.news.ru/photo/8441fea2-a062-11e9-a762-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что заболевание COVID-19? которое она перенесла в 2020 году, протекало в «нормальной форме». Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

Коронавирус настиг спортсменку в декабре 2020 года, из-за чего ей пришлось сняться с соревнований пятого этапа куба России. Туктамышева отметила , что она не ложилась в больницу и находилась дома с температурой до 37 градусов.

Наверное, только пару дней она была чуть-чуть выше. Была просто слабость. И восстановление шло дольше, чем ожидалось. А так знаю, что многие болеют гораздо сильнее. Поэтому могу сказать, что прошло всё даже в легкой форме. Вкусы и запахи не чувствовала. Да и сейчас некоторые из них чувствуются немного по-другому, — говорит фигуристка.

При этом никаких физических последствий заболевания, по словам самой Елизаветы, она не ощущает. Также фигуристка отметила, что ограничения из-за коронавируса не сильно изменили её жизнь.

Единственная проблема — очень хочется выехать в Европу. Но невозможность этого не сильно по мне ударила. В плане тренировок мы занимались онлайн. И я поняла ситуацию, поняла, как адаптироваться к ней. Я себя всё время дома занимала какими-то делами, — поведала спортсменка.

В ближайшее время Елизавета Туктамышева представит Россию на чемпионате мира по фигурному катанию. Это первенство планеты станет вторым для спортсменки. В прошлый раз она принимала участие в соревновании в 2015 году и завоевала золото.

Ранее стало известно, что Елизавета Туктамышева снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала Maxim. Фигуристка стала лицом мартовского номера издания. Об этом писал NEWS.ru.