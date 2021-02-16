Туктамышева прокомментировала скандальное видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/c9138782-7066-11eb-aba9-96000091f725_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о скандале с утечкой интимного видео форварда питерского ФК «Зенит» и сборной России Артёма Дзюбы

В интервью на канале «Василий Конов» в YouTube, 24-летняя чемпионка мира в одиночном катании призналась , что нашумевший ролик она не смотрела, так как подобные видео ей неинтересны. При этом она отметила, что в сложившейся ситуации нет вины футболиста, и подчеркнула важность цифровой безопасности в современном обществе.

В начале ноября прошлого года в Интернете появилось видео, которое Дзюба снял на свой телефон. В этом ролике футболист занимается самоудовлетворением. После этого он был временно отлучён от сборной России. По словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, это было сделано для того, чтобы все могли «остыть».

Как писал NEWS.ru, экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что отношение к футболисту в «Зените» после этого скандала не изменилось. А экс-голкипер «Зенита» Анзор Кавазашвили заявил, что у нападающего «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы нет чести и посоветовал ему идти сниматься в фильмах для взрослых.

Сам же Дзюба после первого футбольного матча после скандала записал видеообращение, в котором назвал прошедшую игру «самой непростой в карьере» и сравнил своё состояние с адом.