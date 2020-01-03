Российская фигуристка Елизавета Туктамышева проведёт своё ледовое шоу в Санкт-Петербурге 9 марта 2020 года.
Проект называется «Невозможное возможно!», на афише написано «Горячий лёд Туктамышевой».
Елизавета Туктамышева и её друзья приглашают вас на весёлое, яркое, стильное и смелое шоу с участием звёзд фигурного катания, — говорится в сообщении на сайте kassir.ru.
Стоимость билетов начинается от 200 рублей.
Как писал NEWS.ru ранее, фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске. Щербакова набрала 261,87 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла Алёна Косторная (259,83), бронзу завоевала Александра Трусова, дважды упав во время четверных прыжков (226,34). Туктамышева заняла четвёртое место на турнире.