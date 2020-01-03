Фото: Xue Yubin/Xinhua/Global Look Press

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что падение помешало Наталье Непряевой занять место в первой тройке в спринте классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Обидное падение Натальи не позволило побороться за призовые места. Падение отбросило её далеко назад, — цитирует Бородавко ТАСС. Ранее Непряева заняла шестое место в спринте классическим стилем в рамках этапа...