Туктамышева посвятила серебро на ЧМ женщинам в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира в Стокгольме, посвятила свой успех всем женщинам в фигурном катании.
До сих пор не могу поверить, все как во сне (в хорошем сне)! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании, — написала она в Instagram.
Спортсменка призвала коллег никогда не сдаваться, идти своей дорогой, чтобы «прийти в нужное время на нужное место». Она также поблагодарила всех, кто поддерживал и верил в неё.
Подписчики поздравили Туктамышеву с наградой, пожелали дальнейших побед, в том числе на Олимпийских играх.
Российский фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ. Золото завоевала Анна Щербакова, а обладательницей бронзовой награды стала Александра Трусова.
Ранее NEWS.ru писал, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая назвала выступление Туктамышевой подвигом. По её словам, спортсменка доказала всем, что даже в зрелом возрасте можно соревноваться с молодёжью и побеждать.