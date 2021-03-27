Туктамышева посвятила серебро на ЧМ женщинам в фигурном катании

https://static.news.ru/photo/1a7f2e36-8efe-11eb-9252-96000091f725_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира в Стокгольме, посвятила свой успех всем женщинам в фигурном катании.

До сих пор не могу поверить, все как во сне (в хорошем сне)! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании, — написала она в Instagram.

Спортсменка призвала коллег никогда не сдаваться, идти своей дорогой, чтобы «прийти в нужное время на нужное место». Она также поблагодарила всех, кто поддерживал и верил в неё.

Подписчики поздравили Туктамышеву с наградой, пожелали дальнейших побед, в том числе на Олимпийских играх.

Российский фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ. Золото завоевала Анна Щербакова, а обладательницей бронзовой награды стала Александра Трусова.

Ранее NEWS.ru писал, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая назвала выступление Туктамышевой подвигом. По её словам, спортсменка доказала всем, что даже в зрелом возрасте можно соревноваться с молодёжью и побеждать.