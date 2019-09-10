https://static.news.ru/photo/de7873fc-d3b0-11e9-93b9-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: liza_tuktik/Instagram.com

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила по поводу старта нового сезона цитатой из отечественного фильма «Брат 2», который снял Алексей Балабанов.

Мальчик, ты не понял, водички нам принеси. Мы в сезон идём, — написала Туктамышева.

Во время демонстрации произвольной программы на контрольных прокатах в Москве она исполняла два тройных акселя. Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года.

Поклонники олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приготовили перформанс к её выступлению в произвольной программе на контрольных прокатах в Москве, ранее писал News.ru.