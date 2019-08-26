https://static.news.ru/photo/9db637a8-c7d7-11e9-a491-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему приняла решение поменять музыку для новой короткой программы.

Все сошлись во мнении, что эта музыка (Drumming Song. — ред.) будет немножко непонятной для зрителя. Мы решили сделать тот же вариант, только под Oblivion Астора Пьяццоллы, — приводит слова спортсменки пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

По её словам, новая короткая программа получилась очень современная, крутая, драйвовая, и она ей нравится, потому что выглядит достаточно свежо.

Ранее Туктамышева показала произвольную программу, с которой она будет выступать в новом сезоне, писал News.ru.